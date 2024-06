Invita Luis Padua a los regios para que salgan a votar

“Ve a votar si no has ido, hay gente, muchos jóvenes luego se levantan tarde y les da flojera, pero vayan a votar que se escuche su voz, cualquier persona que me esté viendo y que no quiera ir a votar porque le dijeron que está muy lleno porque a lo mejor y temprano no quería estar tanto tiempo bajo el sol, ya se nubló para nuestra fortuna, está rico, puedes y debes ir a votar porque tú vas a influir en el resultado, tú a lo mejor puedes ser el voto que lo cambie, imagínate, ¿quién quita? Mejor ve a votar”, dijo Luis Padua.