La afición regia mantiene el ánimo ante retraso del partido

A pesar de que el México vs Ecuador sufrió un retraso de una hora el ánimo de la afición local se mantiene intacto y a tope

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La espera no apaga la pasión mundialista en la capital regia.

A pesar de que el crucial encuentro entre México y Ecuador sufrió un retraso de una hora debido a una fuerte tormenta eléctrica sobre el Estadio en la Ciudad de México, el ánimo de la afición local se mantiene intacto y a tope.

El Monterrey FIFA Fan Festival™️, con sede en el Parque Fundidora, luce a su máxima capacidad permitida.

Lejos de desanimarse por el aplazamiento de la patada inicial, las miles de personas que abarrotaron el recinto transformaron la espera en una fiesta de cantos, porras y un apoyo total al conjunto tricolor.

El fervor por el pase a la siguiente ronda de la justa internacional se vive de manera simultánea en los principales puntos de concentración masiva habilitados en la ciudad.

En el Pabellón del Nuevo Parque del Agua también registra un lleno total, consolidándose como otro de los epicentros de la marea verde en la zona metropolitana.

Entre la fanaticada predomina una sola pregunta y una misma esperanza de cara a la cita histórica: ¿Y si sí?

Se prevé que el encuentro comience formalmente a las 20:00 horas.