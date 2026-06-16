La 'marea vikinga', de Suecia se enamora de Monterrey

Bastó un solo fin de semana para que la afición de Suecia cayera rendida “ante los encantos” de la zona metropolitana de Monterrey.

Las montañas, la oferta gastronómica y la calidez del trato regio dejaron una huella en la comunidad escandinava, que en su mayoría visitaba tierras regias por primera vez.

Desde el pasado viernes, el flujo de visitantes fue constante: familias completas, adultos mayores y grupos de jóvenes comenzaron a poblar las calles de la ciudad. Sin embargo, la efervescencia alcanzó su punto máximo el sábado, un día antes del esperado encuentro contra Túnez.

Los colores de la bandera sueca se multiplicaron en puntos estratégicos como el Barrio Antiguo, el Centrito Valle y la zona del Distrito Tec.

Desde el primer contacto, la hospitalidad local marcó la pauta del viaje.

“Es muy agradable (la ciudad). La gente es muy agradable y nos dan la bienvenida. Así que todo el mundo, incluso si no tengo la camiseta, todo el mundo es muy agradable”, indicó una aficionada sueca en entrevista para El Horizonte.

Más allá de la recepción, los europeos coincidieron en su asombro ante el paisaje natural.

“Monterrey ha sido muy bueno. Nos han aceptado y nos han recibido muy bien. Nos sentimos bien allí y ahora vamos a ver la victoria contra Túnez”, expresó con entusiasmo un joven aficionado.

“Tiene una naturaleza increíble, sus montañas”, indicó otro aficionado al llegar al Estadio Monterrey, que también recibió muchos halagos de los casi 7 mil fans de la selección de Suecia que llegaron a la urbe regia para el partido contra Túnez.

A diferencia de la selección de Túnez, que este sábado protagonizará en la sede el histórico juego 1,000 de los mundiales frente a Japón, la estancia de la "marea vikinga" fue fugaz, aunque dejó un impacto recíproco en la ciudad.

Los suecos confesaron que, tras esta experiencia, consideran regresar en el futuro incluso sin el pretexto del fútbol.

Por su parte, la afición regiomontana se contagió de la energía de los visitantes.

El camino de Suecia continúa, después de ganar su primer partido, ahora en Houston, en Estados Unidos, pero se llevan de Monterrey un optimismo renovado que les hace soñar con la gloria máxima.

“Sí (creemos llegar). Final. Final. Suecia, Francia. Y Suecia va a ganar”, manifestó con seguridad uno de los seguidores antes de abandonar la capital de Nuevo León.





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