Ligan falta de agua a 'caos' en La Huasteca; culpan a obras

El desabasto de agua potable que sufren unas 300,000 personas en Santa Catarina pone en evidencia, e incluso tiene su origen en el desorden urbano que reina al interior de la Huasteca, afirman autoridades y vecinos.

Esto, porque hay claros indicios de que el daño a las tuberías concentradoras que abastecen al municipio, fue consecuencia del golpe y arrastre de toneladas de material de construcción como asfalto, concreto, varillas, láminas, postes y bloques; todos ellos provenientes de obras ubicadas en el lecho del río Santa Catarina, y que no deberían estar ahí.

Todos estos materiales salieron de las decenas de quintas, casas y otras construcciones que se realizaron en el lecho del río o en zonas de afluentes o caídas de agua. Esto provocó que con la crecida que dejaron las lluvias de ''Alberto'' el agua “reclamara su cauce natural” y arrastrara material de todas estas construcciones.

“La tubería de acero, que conecta el agua a todo Santa Catarina, no la destruyó el agua, no la destruyó las piedras, no la destruyó el lodo, que viene de la Sierra Baja y de la Sierra Alta de La Huasteca, la destruyó todo el concreto, todo el acero, toda la varilla, de todas las construcciones que se hacen al interior de La Huasteca”, dijo el pasado domingo el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava.

Además, La Secretaría de Medio Ambiente estatal detalló a El Horizonte que sólo en los últimos tres meses se han realizado 57 suspensiones de obras irregulares en la zona de La Huasteca, dentro del sector protegido conocido como Parque Nacional Cumbres de Monterrey.

De acuerdo con la dependencia estatal, mayormente estas suspensiones tienen que ver con construcciones que no debían realizarse por estar en zonas de riesgo.

Desde aguas arribas en la comunidad ‘El Capricho’ hasta la colonia Los Cenizos en el acceso de la Huasteca se registró la destrucción de quintas, viviendas, bardas e incluso el asfalto de caminos y de la ciclopista, que al ser arrastrados por la corriente fueron abriendo el subsuelo y a su vez golpearon los tubos de lámina del sistema Buenos Aires dentro del Parque y de concreto del Acueducto San Pedro ubicado en el acceso del mismo, explicó a El Horizonte una fuente de Agua y Drenaje.

Incluso, Jesús Nava, alcalde de Santa Catarina, municipio cuya población de 300 mil habitantes cumple ya 12 días sin agua potable debido a estas afectaciones posteriores a la tormenta Alberto, señaló que fue el material de construcción el que daño severamente la tubería.

De acuerdo con especialistas ambientales, es común que en el lugar se realicen nuevas edificaciones, aunque carezcan de permiso alguno por parte del Municipio de Santa Catarina, mientras que otras argumentan contar con un amparo.

A pesar de que el área dentro del parque está protegida desde noviembre del 2000, de acuerdo con la Declaratoria de Área Natural Protegida del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, cientos de construcciones ya terminadas o en etapa de edificación ocupan lo que antes eran áreas verdes.

Una solicitud de información por transparencia realizada por un medio internacional a la Profepa arrojó que del 2014 a octubre del 2021 fueron 81 las denuncias recibidas por conductas que infringen la ley en esa área natural protegida.



Apuntan a camino irregular como ‘la gota que derramó el tubo’

Un camino irregular, de concreto y terracería que pasaba sobre el río Santa Catarina para conectar la carretera de la Huasteca con la colonia Los Cenizos Residencial Contemporáneo cerca de Valle Poniente, es el principal sospechoso de provocar los daños en la infraestructura hídrica que mantiene sin agua a Santa Catarina.

La vía, que se construyó justo sobre el tubo afectado, une a través del cauce la entrada de la Huasteca con el fraccionamiento residencial que se construyó hace una década y que terminó de venderse en 2017 por la empresa Terra Regia Desarrollos Inmobiliarios.

De manera extraoficial, una fuente al interior de Agua y Drenaje informó que con la crecida de la corriente la estructura se vino abajo golpeando el ducto.

El impacto agregó, habría sido prácticamente directo debido a que el agua y los escombros provenientes de construcciones río arriba desenterraron el tubo.

Cuando la tormenta tropical “Alberto” tocó Nuevo León, entre otras afectaciones, destruyo obras levantadas en la zona de la Huasteca, como viviendas y la ciclovía recién inaugurada en abril por el Gobierno Estatal.

Durante un recorrido realizado por El Horizonte en el área de reparación del ducto, se pudo constatar como enormes planchas de concreto continúan todavía desgajados sobre el cauce.



Así mismo, varillas, escombro diverso, y hasta postes de luminarias permanecen derribados a centímetros de la tubería destruida.

Con información de víctor Amaro y David Cázares

