Llega el espíritu navideño al Museo de Historia Mexicana

Detrás de esta imponente pieza, que mide 23 metros de altura y supera las cuatro toneladas, hay más que luces y colores pues, en esta ocasión, fueron necesarios más de nueve días de montaje, más de 50 personas trabajando hombro con hombro y sorteando las lluvias que se han registrado en la zona metropolitana, con el fin de dar vida a la pieza única, compuesta por cuatro mil 500 canastas de plástico reutilizadas.

Y es que el material es el mismo del año pasado, sin embargo, el diseño es distinto: evoca el colorido y la calidez de un sarape tradicional, según explica Sergio Rodríguez, artista encargado del pino desde 1998.

“La obra propone un diálogo entre materiales industriales y tradición artesanal, entre lo efímero y lo permanente, así como una reflexión sobre la reutilización creativa. Las bolsas plásticas se transforman en un tejido simbólico que cuestiona nuestra relación con el consumo y la duración de los objetos. Al elevarlas a un plano escultórico, se reconfigura su sentido: dejan de ser objetos comunes para convertirse en color, textura y pulsación visual”, explicó el artista.

Además, la estructura navideña tiene 54 luminarias y una inmensa estrella LED, listo para convertirse nuevamente en punto de encuentro y postal obligada de la temporada.

Pero este año, la emoción se multiplica. Después de ocho años, regresa al escenario, habilitado al exterior del museo, El Cascanueces por la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Un elenco de 100 bailarines contará la entrañable historia de la niña que descubre un mundo de dulces y fantasías cuando su cascanueces cobra vida, un relato que muchos consideran el verdadero inicio de la Navidad.

Como detalle especial, a las primeras 3 mil personas en llegar se les obsequiará un chupirul, un guiño perfecto al universo dulce del clásico navideño.

La cita es este domingo 30 de noviembre:

5:30 p.m. – Función de El Cascanueces

7:00 p.m. – Encendido del pino navideño

Y aunque el pronóstico anuncie lluvias, el Museo confirma: la celebración no se cancelará.

El pino permanecerá en exhibición hasta el 7 de enero.

