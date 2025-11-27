Cerrar X
pino_navideno_600b782a60
Nuevo León

Llega el espíritu navideño al Museo de Historia Mexicana

El museo colocará el tradicional pino navideño con 54 luminarias y una gran estrella LED, mientras El Cascanueces regresará a Monterrey tras ocho años

  • 27
  • Noviembre
    2025

Detrás de esta imponente pieza, que mide 23 metros de altura y supera las cuatro toneladas, hay más que luces y colores pues, en esta ocasión, fueron necesarios más de nueve días de montaje, más de 50 personas trabajando hombro con hombro y sorteando las lluvias que se han registrado en la zona metropolitana, con el fin de dar vida a la pieza única, compuesta por cuatro mil 500 canastas de plástico reutilizadas. 

Y es que el material es el mismo del año pasado, sin embargo, el diseño es distinto:  evoca el colorido y la calidez de un sarape tradicional, según explica Sergio Rodríguez, artista encargado del pino desde 1998.

“La obra propone un diálogo entre materiales industriales y tradición artesanal, entre lo efímero y lo permanente, así como una reflexión sobre la reutilización creativa. Las bolsas plásticas se transforman en un tejido simbólico que cuestiona nuestra relación con el consumo y la duración de los objetos. Al elevarlas a un plano escultórico, se reconfigura su sentido: dejan de ser objetos comunes para convertirse en color, textura y pulsación visual”, explicó el artista. 

pino navideño.jpeg

Además, la estructura navideña tiene 54 luminarias y una inmensa estrella LED, listo para convertirse nuevamente en punto de encuentro y postal obligada de la temporada.

Pero este año, la emoción se multiplica. Después de ocho años, regresa al escenario, habilitado al exterior del museo, El Cascanueces por la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Un elenco de 100 bailarines contará la entrañable historia de la niña que descubre un mundo de dulces y fantasías cuando su cascanueces cobra vida, un relato que muchos consideran el verdadero inicio de la Navidad.

Como detalle especial, a las primeras 3 mil personas en llegar se les obsequiará un chupirul, un guiño perfecto al universo dulce del clásico navideño.

navideño.jpeg

La cita es este domingo 30 de noviembre:

  • 5:30 p.m. – Función de El Cascanueces
  • 7:00 p.m. – Encendido del pino navideño

Y aunque el pronóstico anuncie lluvias, el Museo confirma: la celebración no se cancelará.

El pino permanecerá en exhibición hasta el 7 de enero. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

5c269479_8900_41fe_bc68_2c419cd5920b_f04e5a4277
'Desinfluencing': el movimiento que frena el consumismo digital
escenario_sheinbaum_macro_7413f9ccc1
Alistan escenario en la Macro para visita de Sheinbaum
Whats_App_Image_2025_08_28_at_11_04_22_PM_b4957e5ec7
Impulso al consumo local: lanzan programa 'Viernes Muy Mexicano'
publicidad

Últimas Noticias

Estadio_Borregos_738cae7495
¡Auténtico drama! Tigres vence a Borregos y es campeón de ONEFA
1_Y3_A1587_4c93870e91
Entregan en Zuazua apoyos de programa “Ayudamos a las Mujeres”
Explosion_pesqueria_d10ad012a8
Explosión de pirotecnia en Pesquería deja un muerto y heridos
publicidad

Más Vistas

servicio_militar_obligatorio_b6f5a40cd3
Declara Sedena obligatorio el Servicio Militar Nacional
reforma_contra_abuso_aseguradoras_Nuevo_Leon_92272341da
Proponen freno a abusos de aseguradoras en Nuevo León
Whats_App_Image_2025_11_27_at_1_37_31_AM_db0e1602ce
Carece NL de sistema de pago único en el transporte público
publicidad
×