Llega reforma judicial a Nuevo León, pero Congreso sigue dividido

La notificación de la reforma al Poder Judicial ya llegó a Nuevo León, sin embargo, con el Congreso dividido, esta quedaría entrampada, como todo lo que se ha visto desde que inició la nueva legislatura.

Desde temprana hora de este miércoles, la presidenta del Congreso, Lorena de la Garza indicó que la reforma llegó a primera hora y se le notificó a los grupos legislativos.

“Le daremos el trámite que marca la ley, ya nos llegó la notificación, el presidente del Senado ya nos hizo llegar la minuta correspondiente aquí al Congreso, una vez que se vota en el Senado se remite a los Congresos Estatales para su posterior votación y publicación.

“Pero para que eso pase pues tendríamos que sesionar”, dijo De la Garza.

Una vez que los diputados tomaron asistencia se hicieron peticiones para modificar la orden del día e incluir el análisis a la reforma judicial por parte del PRD y de Morena.

Sin embargo, mientras Perla Villarreal del PRD pedía solo agregar en los asuntos generales el análisis a la reforma, Morena solicitaba hacer la votación de una nueva mesa directiva y luego agregar la discusión de la reforma.

Al ser dos propuestas distintas, estas se votaron en individual, pero ambas se desecharon al solo contar con 21 votos a favor; la del PRD con los votos a favor del PRI y PAN, pero todos los demás en contra y la de Morena con el apoyo de Movimiento Ciudadano, PT y Partido Verde.

“Agregamos en la modificación del orden del día subir la minuta que nos enviaron de la Cámara de Senadores para poder discutir la reforma judicial que ya están aprobando en los diferentes Congresos del país y aun así los compañeros de Morena, PT y Verde votaron en el bloque de Movimiento Ciudadano”, dijo Carlos de la Fuente del PAN.

Este miércoles fue la sexta sesión ordinaria que no pudo llevarse a cabo ya que los diputados no pudieron llegar a acuerdos nuevamente y no volverán a sus actividades hasta el próximo martes 17 de septiembre, ya que el lunes no hay movimiento por el asueto por la conmemoración de la Independencia de México.

