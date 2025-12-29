Podcast
Nuevo León

Lleva PCNL 'Operativo Carrusel' al Hospital de Zona

Las unidades se trasladaron al Hospital de Zona No. 21 del IMSS, donde se brinda atención prioritaria a familiares de pacientes que pernoctan en la vía pública

  • 29
  • Diciembre
    2025

Ante el descenso marcado en las temperaturas que afectan el estado, elementos de Protección Civil Nuevo León iniciaron el "Operativo Carrusel", recorridos de vigilancia y asistencia social con el objetivo de salvaguardar a las personas en situación de calle y ciudadanos en espera al exterior de hospitales.

Como punto clave de la jornada, las unidades se trasladaron al Hospital de Zona No. 21 del IMSS, en el centro de Monterrey, donde se brinda atención prioritaria a familiares de pacientes que pernoctan en la vía pública. 

El despliegue contó con una fuerza significativa, integrada por las unidades U.01, 06, 13, 14, 66 y 119, en una labor coordinada con personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).

WhatsApp Image 2025-12-29 at 9.07.48 PM.jpeg

Durante estos recorridos, los brigadistas distribuyen bebidas calientes, piezas de pan y cobijas para mitigar el impacto de las bajas temperaturas.

Además de la entrega de insumos, los rescatistas realizaron evaluaciones rápidas de salud para detectar posibles casos de hipotermia o enfermedades respiratorias agudas, gestionando el traslado a refugios temporales en caso de ser necesario.

El Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS es históricamente uno de los puntos con mayor afluencia de personas durante el invierno, por lo que la dependencia mantiene presencia constante en esta área.

WhatsApp Image 2025-12-29 at 9.08.09 PM.jpeg

La corporación informó que los recorridos se mantendrán de forma aleatoria y constante en los principales puntos de concentración del área metropolitana mientras persistan las condiciones climáticas adversas.

También exhortó a la ciudadanía a reportar a personas en situación vulnerable a través de la línea de emergencia 9-1-1, para que las unidades de auxilio puedan acudir a brindar el apoyo correspondiente.


