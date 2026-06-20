Protección Civil prevé lluvias con tormentas eléctricas y rachas de viento este sábado, con mayor probabilidad en zona sur y metropolitana

Inicio / Nuevo León / ¿Lloverá en el partido 1,000 del Mundial FIFA™? Esto sabemos

Protección Civil de Nuevo León emitió un aviso meteorológico para la tarde de este sábado, advirtiendo que entre las 14:00 y las 20:00 horas se pronostica la presencia de chubascos en el estado, los cuales estarán acompañados de posible actividad eléctrica y rachas de viento de moderadas a fuertes.

“El día de hoy se pronostica la presencia de chubascos durante la tarde en el estado, acompañados de posible actividad eléctrica y rachas de viento moderadas a fuertes”, informó la dependencia estatal.

Si bien el ambiente general en la ciudad de Monterrey es de fiesta por la celebración del partido 1,000 en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™, el viernes las condiciones meteorológicas no fueron las mejores, por lo que existe la duda de si el tiempo será amigable para poder disfrutar de este histórico encuentro.

De acuerdo con los modelos de pronóstico, este sábado las condiciones serán más que ideales no solo para practicar fútbol o el deporte que quieras, sino para disfrutar con la familia, amigos o cualquier persona especial de este hecho que marcará por siempre a la ciudad.

Por la mañana, la mínima será de 23°, prácticamente sin posibilidad de precipitaciones, mientras que por la tarde se llegará hasta los 30 grados, pero con un ambiente bochornoso debido a las intensas lluvias del viernes.

Finalmente, ya durante la hora del encuentro, se estima que el cielo será nublado y con 24% de posibilidad de lluvia, por lo que si tienes la fortuna de asistir al juego, podrás disfrutarlo sin preocupaciones.

¿Cuál es la probabilidad de lluvia?

La probabilidad de lluvia se distribuye de manera importante en la entidad, registrando un 70% en la región sur y montañosa, seguido de un 60% en Monterrey y su área metropolitana, la región citrícola y la región oriente, mientras que la Región Norte mantiene un 50% de probabilidad.

Entre los municipios donde se prevé que ocurran estas precipitaciones se encuentran Bustamante, Sabinas Hidalgo, General Terán, China, Doctor Coss, Monterrey, Guadalupe, Santa Catarina, Apodaca, Cadereyta, Santiago, Linares, Montemorelos, Galeana y Aramberri.

Asimismo, las autoridades alertaron por rachas de viento que alcanzarán velocidades de 40 a 50 km/h en las regiones norte, oriente, metropolitana y citrícola, de 30 a 40 km/h en la Región Sur, y de 20 a 30 km/h en las zonas montañosas.

Con información de Vanessa Aguilar.