Madres de menores desaparecidos esperan que los traigan a NL

Casandra y Rudy André, menores de 12 años, desaparecidos en Juárez, fueron localizados con bien en Tamaulipas.

Sus mamás aún no los ven, pues deben esperar a que los agentes los regresen a Nuevo León, pero Nery, mamá del joven, ya lo espera en casa para estar tranquila.

“Con la hermana y le pidieron que fuera por ellos, pero nosotros les comentamos a las autoridades e intervinieron; andaban caminando, estuvieron en una casa, le dijeron a la muchacha y luego se salieron y fueron caminando a la terminal”.

A Nery le avisaron en la noche del domingo y quería salir corriendo a Matamoros para encontrarse con su hijo, pero debía esperar.

“Ya iba yo para allá (Matamoros), pero me dijeron que no, que me esperara; ellos mismos hacen el traslado para no arriesgarnos”.

Casandra y Rudy estuvieron sin localizar desde el 20 de junio cuando salieron de su casa en la colonia Colinas del Sol en Juárez y ahora el temor de la madre es evitar que vuelva a suceder.

“De hecho estoy abierta para cualquier cosa que me pidan en el DIF, cualquier medida o apoyo que me den; apoyo psicológico, terapia y que vengan aquí al domicilio a estar checando y todo eso”.

Nery cuenta los días para volver a ver a su hijo, al menos ya sabe dónde está, eso ya la tiene agradecida con Dios y todos los que ayudaron compartiendo su caso.

Comentarios