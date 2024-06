Martín recibe apoyo del DIF y pide recuperar pensión

Se acabó la soledad y llegó la esperanza para José Martín. Hace unos días pedía ayuda y vivía entre sus propios desechos. Ahora está en un lugar limpio, pues recibió la visita del DIF Nuevo León y su titular, Gloria Bazán Villarreal, se comprometió a dar un apoyo integral.

Ya todos juntos en equipo podremos lograr que don José vaya a sus terapias, nosotros vamos a encargar sobre los traslados, igualmente vamos a ver sobre sus medicamentos, sobre la atención y alimentación, aseguró la directora del DIF Nuevo León.

José Martín Rodríguez recibió despensas, una estufa pequeña, colchonetas, además de atención médica, sin embargo, el hombre de 59 años, también pidió que le ayudaran a volver a recibir su pensión pues desde diciembre no puede cobrar y ese dinero es vital para su manutención.

Dentro de este año no he recibido ni un cinco, me lo suspendieron, no sé lo que haya pasado, pero pues estoy batallando para arreglarla; es con la que pago el recibo, el agua, la luz, lo que como.

El DIF de Nuevo León también se ofreció a gestionar los trámites ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y poder facilitar a José sus trámites para que no tenga que subir y bajar las escaleras, pues por su condición es difícil.

Que sea una cosa real, por ejemplo, si me dan la pensión otra vez, que alguien me ayude para ir y venir.

José Martín ya no está solo. La solidaridad de los neoleoneses hizo el milagro; ahora, él luchará hasta caminar.

