Nuevo León

'Mauricio deja un gran legado a Nuevo León': Miguel Flores

El funcionario destacó su trayectoria política y su compromiso con NL, donde sirvió con firmeza y al que defendió con valentía frente al crimen organizado

  • 23
  • Septiembre
    2025

El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, lamentó el fallecimiento del alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández Garza.

“Don Mauricio Fernández trabajó incansablemente para convertirse en el hombre que fue: padre, abuelo, esposo, empresario exitoso y un gran promotor de la cultura”, expresó.

El funcionario también destacó la trayectoria política de quien fuera cuatro veces mandatario del municipio y su compromiso con el Estado, al que sirvió con firmeza y al que defendió con valentía frente al crimen organizado.

“Mauricio fue un regio que le plantó cara al crimen para proteger a Nuevo León. Dio todo por este estado, y por eso su legado perdurará en su obra, en los museos que impulsó y, sobre todo, en el ejemplo que nos dejó cada día de su vida”.

“Hasta pronto, Mauricio, gracias por todo”, puntualizó Miguel Flores, quien deseó pronta resignación a la familia Mauricio Fernández.


