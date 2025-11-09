Cerrar X
Nuevo León

Medio Ambiente es un tema prioritario para el gobernador; Lozano

El secretario afirmó que la meta de reforestación será rebasada con facilidad debido a que ya se tienen más de 800,000 árboles plantados

  • 09
  • Noviembre
    2025

Momentos antes de que iniciará el cuarto informe de Gobierno, el secretario de Medio Ambiente afirmó que el tema de la calidad del aire es prioridad en la entidad.

"Es el tema prioritario por instrucción del gobernador Samuel García y porque así nos lo demanda la propia ciudadanía [...] Anunciamos una inversión de $15 millones de pesos, están próximos en llegar los equipos para, a través de nuestras 17 estaciones de monitoreo ambiental".

Aseguró que por medio de las estaciones de monitoreo distribuidas por el Área Metropolitana se brinda la información específica sobre la contaminación en el aire de la entidad en tiempo real. 

Resaltó la colaboración establecida con el Gobierno Federal en el nuevo "Inventario de emisiones" para conocer la información sobre quién contamina así como su porcentaje para realizar las acciones correspondientes. 

En temas de refosteración, el titular de la dependencia afirmó que se rebasará la meta estipulada de "Bosques Ciudadanos" en la plantación de un millón de árboles para la entidad.

"Nos va a quedar corta la meta, la vamos a rebasar. Ya llevamos más de 800,000 de árboles plantados por la ciudad. La ciudadanía ya lo empieza a ver con sus propios ojos" explicó Lozano Caballero.

Aseguró que el proyecto emblemático de la Explanada de los Héroes busca que se elimine la plancha de calor, pero que no pierda su funcionalidad como un centro cívico.

"No queremos que dejen de visitar, que dejen de manifestarse, que obstruya la libertad de expresión. Por el contrario, queremos que más gente visite la Explanada de los Héroes [...] lo que queremos es traer a la ciudadanía al centro de la ciudad". 


