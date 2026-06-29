Monterrey arranca nuevo servicio de scooters eléctricos

El proyecto arranca con una inversión privada de $96 millones de pesos y la creación de 45 empleos formales, con el objetivo de facilitar los desplazamientos

El municipio de Monterrey puso en marcha una nueva alternativa de micromovilidad en la capital regiomontana a través del despliegue paulatino de una flotilla de scooters eléctricos.

Este proyecto arranca con una inversión privada de $96 millones de pesos y la creación de más de 45 empleos formales, con el objetivo de facilitar los desplazamientos individuales en distancias cortas, promover el transporte ecológico y apoyar el ordenamiento urbano.

Con esta iniciativa, las autoridades locales buscan reducir la contaminación del aire y mitigar los congestionamientos vehiculares, ya que el uso de estos vehículos 100 % eléctricos reduce hasta un 70 por ciento las emisiones de CO2 en comparación con los automóviles particulares.

Para garantizar un servicio eficiente, los regios contarán con equipos de alta seguridad equipados con un triple sistema de frenado, neumáticos antiponchaduras, rastreo satelital por GPS y un sistema logístico de cambio de batería en el sitio.

Asimismo, la plataforma protege a sus usuarios mediante un seguro de cobertura amplia que incluye gastos médicos y responsabilidad civil sin cobro de deducible. Con el fin de evitar el abandono de patines en la vía pública, la aplicación móvil funciona de manera conjunta con el municipio, implementando zonas de estacionamiento autorizadas donde los beneficiarios deberán, de forma obligatoria, iniciar o concluir cada uno de sus viajes.

El servicio ya se encuentra disponible mediante la aplicación para teléfonos móviles Whoosh WSH Mobility bajo un esquema de precios competitivos.

La tarifa establece un costo fijo de desbloqueo de $8.00 pesos y un precio por minuto que oscila entre los $2.49 y los $3.00 pesos, además de ofrecer la opción de adquirir un pase mensual por $49.99 pesos que elimina el cargo por desbloqueo.

La conectividad e incremento de unidades se realizará de forma paulatina hasta alcanzar un total de 300 scooters en operación, iniciando formalmente en el Centro-sur, Fundidora y la colonia Independencia, para posteriormente extenderse al sur por la zona del Tecnológico, avanzar hacia el Centro-norte en las colonias Obispado y Chepevera, y finalmente concluir su cobertura en el sector de Mitras Centro.