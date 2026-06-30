Monterrey cierra como sede con histórica fiesta en Fundidora

Unos 16 mil aficionados de Países Bajos inundaron el FIFA Fan Festival con música, baile y color en la antesala del duelo ante Marruecos

Monterrey cerró con broche de oro su participación como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El Parque Fundidora se convirtió en el escenario de una de las postales más espectaculares, coloridas y vibrantes del torneo al recibir a la legendaria "Marea Naranja", que transformó el FIFA Fan Festival en una gigantesca "Orange Party" previo al duelo entre Países Bajos y Marruecos, el cuarto y último celebrado en el Estadio Monterrey.

Alrededor de 16 mil aficionados neerlandeses, acompañados por miles de regiomontanos y visitantes de distintas nacionalidades, protagonizaron una auténtica fiesta mundialista en la que la música, el baile y la pasión por el futbol se adueñaron de la Sultana del Norte.

La 'Marea Naranja' hizo vibrar Fundidora

La tradicional marcha de la afición neerlandesa, reconocida internacionalmente por su ambiente festivo, recorrió varios kilómetros dentro del parque escoltando a un moderno autobús y al emblemático "Orange Bus", el vehículo clásico que se ha convertido en un símbolo de los seguidores de los Países Bajos.

El circuito de Fundidora se transformó en una enorme pista de baile.

Cada vez que la caravana hacía una pausa, miles de aficionados saltaban, cantaban y ondeaban banderas al ritmo de un repertorio que mezcló éxitos mexicanos como "La Chona" y "Payaso de Rodeo", clásicos internacionales como "Sweet Caroline", los cánticos de apoyo a la selección neerlandesa y el tradicional "Cielito Lindo", creando una de las fusiones culturales más memorables del Mundial.

Marruecos también puso el ambiente

La afición marroquí también hizo sentir su presencia con cánticos tradicionales, banderas y un entusiasmo que convirtió el Fan Festival en una celebración multicultural. El ambiente sirvió además como anticipo de lo que vivirá el país africano, que será una de las sedes de la Copa del Mundo de 2030.

Seguridad y tecnología acompañaron la celebración

La jornada transcurrió con saldo blanco gracias al operativo implementado por la Nueva Fuerza Civil, cuyos elementos escoltaron la marcha a bordo de unidades deportivas.

Además, dos innovadores robots con forma de perros guardianes llamaron la atención de turistas y asistentes al reforzar la vigilancia durante el recorrido, aportando un toque tecnológico a una despedida que confirmó a Monterrey como una de las sedes más apasionadas y hospitalarias del Mundial.