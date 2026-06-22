Monterrey destina 5 millones de pesos a programa de becas

Monterrey busca consolidar uno de los proyectos sociales vinculados al Mundial de 2026, enfocando parte de los beneficios en el impulso a la educación

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Monterrey dio un paso en los proyectos de legado social rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026 al destinar cinco millones de pesos para fortalecer un programa de becas universitarias que busca beneficiar a estudiantes de la ciudad de manera permanente.

La aportación fue entregada este lunes por el alcalde Adrián de la Garza a la Fundación UANL, como parte del programa “Legado Educativo FIFA World Cup 2026 Sede Monterrey”, una iniciativa impulsada en conjunto con la Universidad Autónoma de Nuevo León y organismos vinculados a la justa mundialista.

Buscan que el Mundial deje beneficios permanentes

Durante el evento, el edil destacó que la intención es que el Mundial deje beneficios más allá de la derrama económica que generará durante su realización.

"Nos da mucho gusto poder ser el primer municipio que hace esta aportación y sé que va a haber muchas asociaciones civiles y empresas que van a participar en esto porque es una noble causa. El retorno para Monterrey no es económico, sino seguir fortaleciendo a esta ciudad", expresó.

Por su parte, el presidente de la Fundación UANL, Jaime Cavazos, señaló que el apoyo permitirá ampliar oportunidades para jóvenes que buscan continuar con sus estudios profesionales.

"La educación es la herramienta más poderosa para cambiar la vida de las personas. Este apoyo representa oportunidades, sueños y esperanza para muchos jóvenes que desean estudiar", comentó.

Monterrey busca dejar un legado educativo único

A su vez, Alejandro Hütt, Host City Manager de FIFA para Monterrey, resaltó que la ciudad se convertirá en la única sede mundialista que contará con un programa educativo permanente como parte del legado del torneo.

"Seremos la única sede con un programa educativo permanente y hoy valoramos mucho el esfuerzo del municipio para sumarse a esta iniciativa", afirmó.

Con esta aportación, Monterrey busca consolidar uno de los proyectos sociales vinculados al Mundial de 2026, enfocando parte de los beneficios del evento deportivo en el impulso a la educación superior de jóvenes universitarios.