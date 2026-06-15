Monterrey será sede de la Jornada Nacional de la Juventud

Monterrey será sede de la Tercera Jornada Nacional de la Juventud este 15 y 16 de agosto, encuentro al que se esperan 10 mil participantes de la Pastoral Juvenil de todo México.

Convocada por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), la Jornada ofrecerá a los jóvenes un encuentro vivo con Jesucristo y su mensaje, a través de la experiencia de compartir la vida en la cultura, el peregrinar, la formación, la oración y la eucaristía para que, con amor, expresen su fe, testimonien la esperanza y vivan la caridad como discípulos, buscando esperanza, paz y alegría.

Tras las anteriores ediciones, la del año 2015 en la Ciudad de México y la del 2022 en Guadalajara, la capital de Nuevo León albergará esta Jornada en el Estadio de Borregos, organizada por la Dimensión Episcopal Mexicana de Pastoral de Adolescentes y Jóvenes (DEMPAJ).

Un encuentro para fortalecer la fe y la misión juvenil

La Jornada es un impulso misionero para que la juventud sea artífice de paz y misericordia, y su lema es: "Ustedes también dan testimonio, porque están conmigo".

Se ha privilegiado un ambiente festivo, religioso y cultural para disfrutar la Ruta 2031+2033, que conduce a la gran celebración de los 500 años del Acontecimiento Guadalupano y de los 2 mil años de la Redención.

En la conferencia de prensa estuvieron Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes, Obispo Auxiliar de Monterrey y responsable de la Pastoral de Adolescentes y Jóvenes en Monterrey.

Además, Arely Guzmán, coordinadora de la organización local; y Tere Ramos, secretaria ejecutiva de la Dimensión Episcopal Mexicana de Pastoral de Adolescentes y Jóvenes.

Asistió además el padre Reynaldo Díaz, coordinador de la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis. Participarán Jóvenes de Pastoral Juvenil de todo el país.

La misión es fortalecer en los jóvenes el encuentro con Cristo, generar un espacio de integración y comunión de la Pastoral Juvenil en México y Vivenciar la espiritualidad juvenil.

⁠Este evento se celebrará un año antes de la Jornada Mundial de la Juventud, Encuentro internacional con el Papa.

Y surge como fruto de la XCIX Asamblea Plenaria de la CEM, cuyo tema central fue “Los jóvenes destinatarios y protagonistas de la nueva Evangelización, en el contexto post-moderno”.

Se busca fortalecer la Pastoral Juvenil eminentemente misionera y se renueva el compromiso de construir la Civilización del Amor, para que sea “para los jóvenes” y “con los jóvenes”.

Actividades religiosas y espacios de encuentro

Entre los eventos, habrá Viacrucis, Vigilia de Adoración, Oración y Eucaristía, donde los jóvenes podrán vivir el silencio, adoración, reconciliación y cercanía con Dios, y la misa en la que la Iglesia celebre su fe en comunión y enviará a los jóvenes como discípulos y misioneros.

Además, habrá una ciudad vocacional, donde los jóvenes podrán encontrarse con Dios, descubrir su llamado y experimentar la alegría de caminar en comunidad.

Este espacio reunirá diferentes experiencias que ayudarán a los peregrinos a profundizar en su vocación y en su relación con Cristo.

Feria Vocacional, Parque del Perdón y Adoración Perpetua

Habrá stands vocacionales, espacios donde movimientos, congregaciones, comunidades, seminarios y distintas realidades de la Iglesia compartirán su carisma, misión y forma de vida, acompañando a los jóvenes a descubrir su vocación.

También habrá una Feria Vocacional, espacio dedicado al diálogo, escucha y orientación personal, donde los jóvenes podrán acercarse para recibir acompañamiento espiritual y ayuda en su discernimiento vocacional.

Y un Parque del Perdón, espacio de encuentro con la misericordia de Dios a través del Sacramento de la Reconciliación, donde sacerdotes estarán disponibles para confesar y acompañar espiritualmente a los peregrinos.

Además, habrá una capilla de Adoración Perpetua, espacio de oración y silencio.

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