Nuevo León

Mujer asesinada era socia y compañera de trabajo de su agresor

La mujer fue asesinada de un disparo en la cabeza en la colonia Cumbres Mediterráneo. Horas después el presunto responsable aparece muerto dentro de un hotel

  • 04
  • Noviembre
    2025

La mujer asesinada en la colonia Cumbres Mediterraneo tenía maestría en mercadotecnia, y era socia y compañera de trabajo de su victimario.

Yanely Pardo, de 32 años, era licenciada en administración de empresas y obtuvo la maestría en el Tecnológico de Monterrey.

En base a las investigaciones se reveló que Yanely era socia y compañera de trabajo en un corporativo bancario de su victimario Alejandro Garza.

Los hechos ocurrieron la mañana del lunes sobre la calle Ibiza y Pedro Infante en el segundo sector de la colonia Cumbres Mediterraneo, al poniente de Monterrey.

En este lugar una cámara de seguridad captó el momento en que la pareja comienza a discutir afuera de una camioneta Toyota en color gris.

En las imágenes se escucha los gritos de Yanely que era perseguida por el victimario.

Se escuchan varios disparos de arma de fuego y varios minutos después todo parece tranquilizarse.

Ambos abordan la camioneta y circulan sobre la calle Ibiza hasta volcarse en un canalón al final de la calle.

Las investigaciones revelaron que Yanely murió a causa de un disparo en la cabeza.

Tras el los hechos, se presume que Alejandro Garza se retiró del lugar y fue visto llegar al corporativo donde laboraban.

Horas más tarde, el presunto responsable del asesinato fue encontrado sin vida en una habitación del Hotel Plaza de Oro.

El inmueble ubicado en la calle Hidalgo y Aldama, en el centro de Monterrey, fue asegurado por la Policía Ministerial.

Durante las investigaciones se estableció que Alejandro Garza se provocó heridas en ambas muñecas con un vidrio.


