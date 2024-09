NL entrega, por fin, Presupuesto 2024; es 11% mayor

Diez meses después, y con buena parte del recurso ya devengado, pero finalmente se entregó el Presupuesto 2024 para Nuevo León, que será de más de $156,000 millones de pesos.

La cifra es un 11% mayor que el presupuesto del año anterior, lo que significa que para lo que resta de este 2024 se contará con esos $16,000 millones de pesos adicionales.

Así, finalmente fue ante una legislatura más plural, que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, envió al Congreso del estado el Paquete Fiscal 2024.

Ulises Carlin, consejero jurídico llegó alrededor de la 13:20 horas de ayer a la Oficialía de Partes, del Poder Legislativo nuevoleonés, y aunque no quiso dar entrevista al respecto, fuentes allegadas confirmaron que sí se trata de este documento.

El Presupuesto de Ingresos propuesto para 2024 es de $156,047 millones de pesos, 11.4% mayor al del año anterior.

El gobierno del estado explicó que en noviembre de 2023 se presentó al Congreso la Ley de Ingresos del Estado, debido a que era importante saber qué ingresos aprobarían los diputados, para poder determinar el gasto.

Al no haberse aprobado el Ingreso fue que se tuvo que usar la figura de la reconducción, tanto en ingreso como en egreso, a fin de dar seguridad jurídica a las acciones del gobierno y evitar una parálisis gubernamental.

Los diputados del PRI y del PAN de la pasada legislatura aseguraron que esa no era la manera legal de entregar el Paquete Fiscal por lo cual no aprobarían nada hasta no tenerlo completo.

Este lunes personal del Poder Ejecutivo acudió a la Oficialía de Partes y entregaron la Ley de Egresos del 2024 que era lo que faltaba para completarlo.

Mediante un comunicado, el Gobierno de Nuevo León confirmó que el Paquete fue recibido por le Oficial Mayor.

“Hoy ante un nuevo Congreso y con ánimo de llegar a acuerdos en beneficio del Estado, se presenta el Paquete Fiscal 2024, en donde se vuelve a presentar el Ingreso y el Gasto, que servirá para que las nuevas administraciones municipales puedan contar con recursos para el cierre de este ejercicio y para la planeación de infraestructura para lo que resta de este año y el siguiente”, señala el comunicado.

El Paquete Fiscal 2024 se integra de los siguientes ordenamientos legales: iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2024, y la iniciativa de Ley de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024.

El gobierno estatal precisó que la importancia de lograr nuevos acuerdos a nivel estatal, se debe a que 2025 es un año atípico, porque al ser el inicio de un mandato presidencial, el Paquete Fiscal Federal se presentará el 15 de noviembre y, por lo tanto, aún existe la posibilidad de buscar integrar proyectos que beneficien al estado.

Confía Estado en su aprobación

El Gobierno del Estado de Nuevo León entregó el Paquete Fiscal 2024 casi un año tarde y confía en que el nuevo Congreso lo apruebe.

El consejero jurídico del Poder ejecutivo, Ulises Carlín, acudió a la Oficialía de partes alrededor de las 13:20 horas y durante más de una hora estuvo revisando junto con el personal del Congreso el Paquete Fiscal.

Al salir de la reunión, el consejero indicó que el Gobierno del Estado decidió entregar el Paquete Fiscal porque confía en la buena voluntad de la nueva legislatura.

Y aunque no especificó cuáles, dijo que sí había cambios en este Paquete Fiscal, en comparación con la Ley de ingresos que se presentó en noviembre de 2023.

“Sí hay ajustes, pero el tesorero va a convocar para explicar las especificaciones del nuevo paquete fiscal. “El tesorero va a convocar a los diputados y al Consejo Nuevo León para poder platicar al respecto”, dijo Carlin.

¿Por qué manda Samuel el Presupuesto 2024 hasta ahora?

Desde 2023, Samuel García y el Congreso de Nuevo León han iniciado una pugna por el presupuesto. Samuel García había condicionado el envío del documento a que los diputados del PRI y PAN no le movieran “ni una coma”. Según el gobernador, el Congreso buscaría modificar el presupuesto para afectar sus proyectos de obra clave y favorecer a municipios gobernados por ambos partidos.

Sin embargo, el retraso en el envío del Presupuesto ha complicado pagos, por ejemplo, en el Poder Judicial, lo que ha provocado que PRI y PAN denuncien al mandatario por incumplimiento de sus atribuciones.

Comentarios