Nuevo León

NL fomenta talento deportivo en jóvenes rumbo al Mundial 2026

El gobernador Samuel García Sepúlveda inauguró el programa Adidas + Nuevo León, una iniciativa conjunta con Adidas México para fomentar el talento deportivo

  • 08
  • Noviembre
    2025

El gobernador Samuel García Sepúlveda inauguró el programa Adidas + Nuevo León, una iniciativa conjunta con Adidas México para fomentar el talento deportivo de 200 niños, niñas y jóvenes de 10 a 17 años provenientes de Centros Comunitarios, con miras a la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Durante el evento en el Macrocentro Bicentenario de la Independencia, García estuvo acompañado por Mariana Rodríguez, titular de AMAR a Nuevo León, y Martha Herrera, secretaria de Igualdad e Inclusión.

CREAN ALIANZAS GOBIERNO DE NUEVO LE_N Y ADIDAS M_XICO RUMBO A LA COPA MUNDIAL DE FUTBOL 2026 (3).JPG

El mandatario destacó que el estado acelera obras de infraestructura, carreteras, parques, canchas y el aeropuerto, para recibir el evento internacional.

Asimismo, el gobernador anunció que invitará a los jóvenes beneficiarios a vivir la experiencia mundialista en el Fan Fest y a asistir a los partidos del Mundial que se jugarán en Monterrey.

“Esta ciudad ganó para que haya dos juegos en marzo. Todavía andamos viendo qué equipos vienen, pero yo le propongo a Martha que los equipos de estos 200 niños que ganen los invito al palco a ver el Mundial en marzo, nos vamos así uniformados", expresó García Sepúlveda

Herrera subrayó que el programa busca la transformación social a través del fútbol, promoviendo valores, inclusión y desarrollo integral.

CREAN ALIANZAS GOBIERNO DE NUEVO LE_N Y ADIDAS M_XICO RUMBO A LA COPA MUNDIAL DE FUTBOL 2026 (4).JPG

"El deporte es un derecho, es un derecho para todas y para todos ustedes, es un motor de transformación, porque estamos desarrollando capacidades para la vida, estamos desarrollando valores familiares, valores en cada uno de nosotros", indicó.

Al término del evento, representantes de Adidas México y de la Fundación Jorge Campos participaron en una cascarita con los menores.

El programa surge tras el éxito del evento “Goles por la Igualdad”, realizado en septiembre, en el que participaron más de 280 niñas y niños de 19 Centros Comunitarios.

CREAN ALIANZAS GOBIERNO DE NUEVO LE_N Y ADIDAS M_XICO RUMBO A LA COPA MUNDIAL DE FUTBOL 2026 (2).JPG


