NL listo para hacer historia con el partido 1,000: Miguel Flores

El titular de la Secretaría General de Gobierno detalló que el operativo contempla acciones estratégicas de vigilancia, y respuesta oportuna a emergencias

El estado de Nuevo León está completamente preparado para recibir a miles de aficionados y marcar historia en el deporte internacional con la celebración del partido número 1,000 de los mundiales, informó el secretario general de gobierno, Miguel Flores Serna.

El funcionario estatal resaltó que este encuentro no solo representa un momento histórico para la entidad y para todo México, sino que también refrenda la sólida confianza que la comunidad internacional ha depositado en la entidad como una sede capaz de albergar eventos de talla mundial.

La magnitud del evento se ve enmarcada, además, por una importante visita diplomática y deportiva.

“La visita de Su Alteza Imperial, la Princesa Hisako Takamado de Japón, nos honra y reafirma los sólidos lazos de amistad, cooperación y respeto que unen a nuestros países. Su presencia en Nuevo León, como Patrona Honoraria de la Asociación Japonesa de Futbol, refleja además la relevancia internacional que ha alcanzado nuestro estado como sede de grandes eventos mundiales”, expresó el secretario.

Coordinan operativo para recibir a miles de aficionados

Con el objetivo de salvaguardar la integridad de los asistentes y asegurar el correcto flujo de las actividades, Flores añadió que, por instrucción directa del gobernador Samuel García, las distintas dependencias de la administración estatal mantienen una coordinación permanente con autoridades federales, municipales y organismos de auxilio.

“Estamos preparados para recibir a los miles de visitantes que llegarán esta noche al Estadio Monterrey. Hemos trabajado durante meses para que las familias de Nuevo León y los aficionados que nos visitan disfruten de una experiencia segura y a la altura de un evento histórico como éste”.

El titular de la Secretaría General de Gobierno detalló que el operativo desplegado contempla acciones estratégicas de vigilancia, movilidad, atención ciudadana y respuesta oportuna a emergencias, diseñadas con el propósito de brindar las mejores condiciones de logística para todos los asistentes.

Con optimismo ante el panorama internacional, el funcionario concluyó manifestando el orgullo de la entidad por albergar esta emblemática fiesta del futbol.