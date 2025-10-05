Nombrará 'Tren del Golfo de México' a ruta CDMX-Nuevo Laredo

Durante su primer informe de Gobierno realizado en el Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la ruta ferroviaría Ciudad de México-Nuevo Laredo llevará el nombre del "Tren del Golfo de México".

De acuerdo con la mandataria federal, esta ruta se encuentra en proceso de construcción, con una inversión que podría superar los $138,000 millones de pesos.

Dicha obra que comenzó el pasado 9 de septiembre, abarcará alrededor de 1,200 kilómetros de extensión, donde el tren podría alcanzar velocidades de hasta 200 km/h.

Al mencionar las obras estratégicas de su administración, la presidenta sometió a votación el nombre de dicho proyecto.

"¿Cómo ven? ¿Qué les parece si a ese tren le ponemos "Tren del Golfo de México? Levante la mano quien este de acuerdo" preguntó la mandataria.

Después de recibir una respuesta positiva de los asistentes, la mandataria afirmó que de dicha forma sería denominado el ferrocarril.

Anteriormente se había hecho enfásis sobre este nombre en específico. Durante su gira nacional de rendición de cuentas, la mandataria solo mencionó el posible nombre como propuesta. Sin embargo, hasta hoy se recalcó de forma oficial.

Agregó que este proyecto impulsará la conectividad, el comercio y la movilidad de todo el país.

