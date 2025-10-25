Nuevo León cierra siete pedreras por explotar áreas protegidas

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció este sábado mediante sus redes sociales que el estado cerró siete pedreras ubicadas en diferentes puntos de la entidad.

Sin mencionar nombres, el mandatario apuntó que estas empresas se encontraban en áreas naturales protegidas y que estuvieron consumiendo más recursos de los que tienen permitido.

Nuevo León tiene 7 pedreras que están en área natural protegida, han sobrepasado sus límites y están consumiendo recurso de más. Esto es un delito y por eso ayer las CERRAMOS. Además ahora vienen días de inversión térmica, y las partículas de las pedreras son las que más se… pic.twitter.com/LC2SG6fTEX — Samuel García (@samuel_garcias) October 25, 2025

Este tipo de acciones apoyan a mejorar la calidad del aire, pues las partículas que emiten estas pedreras son de las que más se estancan en la atmósfera y contribuyen a la contaminación.

Finalmente, García Sepúlveda dejó entrever que la zona donde están estas pedreras podría convertirse en áreas verdes o simplemente volver a ser parte del paisaje.

