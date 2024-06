Nuevo León estará en alerta máxima por lluvias: Samuel

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que se preparan para las fuertes lluvias que se pronostican para la entidad.

"Se prevé una gran recuperación de nuestras presas, pero hay tragedias que queremos evitar y pedimos a la población alerta máxima. No le hagan confianza y no salgan si es necesario, cuidado con vados, arroyos, esta lluvia en dos o tres horas puede pasar algo que no queremos”, afirmó.

En dado caso de que lluevan 300 milímetros de agua en los próximos días, las tres presas de Nuevo León podrían alcanzar arriba del 70% del llenado, dejando atrás la racha de sequía que se vive desde hace años.

El gobierno del estado informó sobre el pronóstico de cómo quedarían las presas en los diferentes escenarios que se esperan con las lluvias a partir del mediodía del miércoles, el mínimo que esperan que llueva es de 100 milímetros, una media es de 200 milímetros y el máximo que se espera que llueva es de 300 milímetros.

La Presa Rodrigo Gómez “La Boca” es la que más beneficiada se vería en dado caso que se alcancen los 300 milímetros, pues de ser así, su llenado rebasaría lo máximo permitido de llenado y se tendría que abrir las cortinas para desafogar el agua excedente.

“La boca, si llueve la mitad del pronóstico se llena, estaría a un 99.3%, si llueve los 200 milímetros que marca al día de hoy tendríamos que abrirla prácticamente en una semana, porque va a estar llena y todo el excedente se iría por el río San Juan hasta la Presa del Cuchillo" “Pero también pudieran ser 300 milímetros, tendríamos que abrirla en dos o tres días”, dijo Samuel García

Así mismo, la presa El Cuchillo, que actualmente se encuentra en un 31.8% de llenado, en dado caso de que llueva el máximo esperado quedaría en un 74.5%

La presa Cerro Prieto actualmente se encuentra en un 5% de llenado, en dado caso de que se presente el máximo de lluvias pasaría a un 15.8% de llenado.





Comentarios