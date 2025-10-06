Cerrar X
Nuevo León

Nuevo León impulsa Hambre Cero con estrategia multisectorial

Samuel García Sepúlveda, y la Secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera González, participaron en el evento Visionarios 2030: La Primera Generación

  • 06
  • Octubre
    2025

El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, y la Secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera González, participaron en el evento Visionarios 2030: La Primera Generación, celebrado en el Senado de la República, con motivo de los 10 años de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Durante la sesión ante la Comisión para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030, presidida por la senadora Amalia García, Martha Herrera presentó el Modelo Hambre Cero Nuevo León, una estrategia integral que ha reducido la pobreza extrema en el estado en un 77% y ha beneficiado a más de 351 mil personas.

García destacó que la Agenda 2030 guía la gestión pública del estado y reconoció el liderazgo de Martha Herrera en esta política: “El que se demuestre que con esta agenda y con voluntad puedes llevar a tu estado a cero pobreza y cero hambre es el mayor legado que se va a dejar, y tiene nombre y apellido: Martha Herrera”.

Por su parte, Martha Herrera subrayó que el programa podría implementarse a nivel nacional, y explicó que sus resultados se han logrado gracias a tres ejes: atención directa a quienes lo necesitan, apoyo a emprendimientos mediante microcréditos y recuperación de alimentos.

La estrategia ha permitido recuperar 22 mil toneladas de alimentos en cuatro años, evitando 19 mil toneladas de gases de efecto invernadero.

Herrera forma parte de Visionarios 2030: La Primera Generación, plataforma que reconoce a líderes nacionales alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y articula esfuerzos desde distintos sectores.


