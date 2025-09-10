Cerrar X
bjj_78f1b216b4
Nuevo León

Nuevo León impulsa la Semana Nacional de Salud Pública

Del 6 al 13 de septiembre, la Secretaría de Salud realiza jornadas intensivas de promoción y prevención dirigidas a todas las etapas de la vida

  • 10
  • Septiembre
    2025

Con el lema “Unidos por la salud, construyendo bienestar”, la Secretaría de Salud de Nuevo León lleva a cabo la Semana Nacional de Salud Pública 2025, del 6 al 13 de septiembre, con acciones de promoción, prevención y detección temprana en todo el estado.

La secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín Escamilla, destacó que las actividades abarcan desde recién nacidos hasta adultos mayores, incluyendo mujeres embarazadas y grupos en situación de vulnerabilidad.

g4ew.JPG

“El objetivo es la promoción de hábitos y entornos saludables que permitan prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida de todas y de todos”, señaló durante el programa Nuevo León Informa.

La estrategia se enfoca en tres ejes: salud materna, primera infancia y salud mental.

Más de 50 acciones integran la jornada, entre ellas brigadas de vacunación, talleres, detecciones oportunas de enfermedades, activaciones físicas, jornadas de salud bucal, campañas contra el dengue, limpieza de espacios públicos y reforestación.

aqrgv.JPG

Participan instituciones como el Gobierno de Nuevo León, IMSS, ISSSTE, DIF Estatal, Secretaría de Educación, INJUVE, Cáritas de Monterrey, universidades y municipios.

Marroquín Escamilla llamó a reforzar las medidas contra el dengue, recordando la importancia de limpiar patios, eliminar cacharros, usar repelente y permitir el acceso del personal de salud.

Finalmente, subrayó que la corresponsabilidad ciudadana es esencial: “Las decisiones que tomamos todos los días impactan en nuestra salud y en nuestro bienestar”, concluyó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

brenda_velazquez_estudios_clinicos1_70e49ac288
Piden estudios a habitantes cercanos a Zinc Nacional y Ternium
pemex_sheinbaum_d7e920d323
Se suma Pemex a la Semana Nacional de Salud Pública 2025
medicos_cubanos_e733f3cd1f
México refuerza convenio con Cuba para atender pie diabético
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_83_4e268e9933
Declaran culpable a Jair Bolsonaro por fallido golpe de Estado
EH_UNA_FOTO_82_b3b4ce44c1
Eligen titular de Comisión Nacional de Búsqueda pese a crisis
EH_UNA_FOTO_81_9f312591dd
Despliegan acciones para prevenir el suicidio en cinco penales
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
nl_tren_del_norte_2eaa86d70a
Regresa la era ferroviaria a región noreste de México
EH_DOS_FOTOS_11_4c8cad6b3c
Asesinan a activista cercano a Trump; capturan a responsable
publicidad
×