Nuevo León impulsa la Semana Nacional de Salud Pública

Con el lema “Unidos por la salud, construyendo bienestar”, la Secretaría de Salud de Nuevo León lleva a cabo la Semana Nacional de Salud Pública 2025, del 6 al 13 de septiembre, con acciones de promoción, prevención y detección temprana en todo el estado.

La secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín Escamilla, destacó que las actividades abarcan desde recién nacidos hasta adultos mayores, incluyendo mujeres embarazadas y grupos en situación de vulnerabilidad.

“El objetivo es la promoción de hábitos y entornos saludables que permitan prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida de todas y de todos”, señaló durante el programa Nuevo León Informa.

La estrategia se enfoca en tres ejes: salud materna, primera infancia y salud mental.

Más de 50 acciones integran la jornada, entre ellas brigadas de vacunación, talleres, detecciones oportunas de enfermedades, activaciones físicas, jornadas de salud bucal, campañas contra el dengue, limpieza de espacios públicos y reforestación.

Participan instituciones como el Gobierno de Nuevo León, IMSS, ISSSTE, DIF Estatal, Secretaría de Educación, INJUVE, Cáritas de Monterrey, universidades y municipios.

Marroquín Escamilla llamó a reforzar las medidas contra el dengue, recordando la importancia de limpiar patios, eliminar cacharros, usar repelente y permitir el acceso del personal de salud.

Finalmente, subrayó que la corresponsabilidad ciudadana es esencial: “Las decisiones que tomamos todos los días impactan en nuestra salud y en nuestro bienestar”, concluyó.

