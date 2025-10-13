Cerrar X
Nuevo León lidera cobertura gratuita contra cáncer de mama

El gobernador de Nuevo León y Mariana Rodríguez Cantú destacaron que el estado cuenta actualmente con el mejor sistema de salud del país

El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, y Mariana Rodríguez Cantú destacaron que el estado cuenta actualmente con el mejor sistema de salud del país, ofreciendo cobertura universal que ha transformado la vida de miles de mujeres.

Acompañado por la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, el mandatario estatal informó que en los últimos tres años, el programa de Cobertura Universal Contra el Cáncer de Mama ha atendido de manera gratuita a más de mil 700 mujeres, alrededor de 500 por año.

“En Nuevo León con orgullo decimos que somos el único estado con cobertura universal de salud para todas las enfermedades, incluido el cáncer. Este año tendremos los mejores índices de los últimos 12”, señaló García Sepúlveda.

El programa garantiza revisiones, cirugías, quimioterapias, apoyo psicológico y reconstrucciones mamarias sin costo alguno en cualquier hospital público del estado.

Por su parte, Mariana Rodríguez reconoció la fuerza y valentía de las mujeres que han enfrentado esta enfermedad y cuyos testimonios impulsaron la creación del programa:

“Hoy, gracias a este esfuerzo colectivo, Nuevo León es el único estado del país donde el tratamiento de cáncer de mama es completamente gratuito. Su lucha y sus historias hicieron posible este cambio”, expresó.

Desde su puesta en marcha el 1 de abril de 2022 hasta septiembre de 2025, el programa ha beneficiado a 1,730 mujeres y realizado más de 30,200 consultas, 49,000 mastografías, 1,293 cirugías y 233 reconstrucciones mamarias.

Además, la tasa de mortalidad por cáncer de mama bajó a 23.6 defunciones por cada 100 mil mujeres mayores de 25 años, la cifra más baja en una década.

La secretaria Alma Rosa Marroquín resaltó el trabajo del personal médico y el apoyo del gobierno estatal para fortalecer el sector salud:

“Detrás de cada número hay una mujer que volvió a abrazar a sus hijos, una familia que recuperó la fe y un equipo médico que cumplió su misión. Los resultados confirman que ha valido la pena el esfuerzo”, afirmó.

La Cobertura Universal incluye acompañamiento médico integral durante todo el proceso físico y emocional, financiamiento total del tratamiento y reconstrucción con prótesis mamarias, consolidando a Nuevo León como referente nacional en salud pública.

