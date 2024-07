‘Nuevo León sigue adelante con apoyo a Tesla’: Javier Navarro

El secretario General de Gobierno, Javier Navarro, aseguró que Nuevo León sigue adelante con Tesla.

Además, el funcionario dijo que el comunicado emitido el miércoles por la administración estatal fue claro.

“El gobierno sigue adelante con el apoyo a la empresa y respeta las consideraciones de carácter económico o estratégico de la empresa”, aseveró.

Como se sabe, Tesla pospuso la instalación de su megafactory en Santa Catarina hasta después de los comicios presidenciales en Estados Unidos.

Navarro Velasco aclaró que Nuevo León no pausa la relación con la empresa de Elon Musk.

“Tampoco es que estemos retrasando ese proceso. Seguimos adelante con el tema de Tesla”, reiteró.

En el comunicado del miércoles, se estableció que Tesla no le ha notificado al gobierno estatal su decisión de “pausar” la inversión en tierras regias.

No obstante a esta situación, el gobierno estatal ha cumplido con el plan que se estableció para la llegada de la firma a Santa Catarina.

La administración de Samuel García considera que Nuevo León es el mejor destino para la inversión extranjera de alto valor en México, gracias a su cercanía con Estados Unidos, al tener la mejor cadena de valor para la industria automotriz y el mejor capital humano.

En la entidad, el Comité de Desarrollo Económico, compuesto por academia y sector privado, ha avalado el plan de trabajo establecido y se ha trabajado de la mano de la empresa Tesla planeando la infraestructura y el desarrollo de sus proveedores.

Actualmente, se trabaja en la planeación de la zona para detonar un polo de desarrollo económico.

Las autoridades estatales reafirmaron que, cualquiera que sea el escenario, el gobierno seguirá trabajando con la empresa y brindando todo el apoyo, siempre procurando el beneficio de la entidad.

Oficialmente, no está cancelada la construcción de su planta en Nuevo León.

El CEO de Tesla, Elon Musk, dijo que pondrían “pausa” al proyecto y sus inversiones en México hasta ver qué pasa en la elección presidencial estadunidense de noviembre próximo.

ESTADO NO ES EL MÁS VIOLENTO, ASEGURA SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DE NL

El secretario general de gobierno, Javier Navarro, dijo que la ciudadanía está tranquila y protegida, y rechazó que Nuevo León sea de los estados más violentos del país.

Aseguró que la violencia es entre los grupos delictivos y no contra los ciudadanos.

“Esta situación de escala supuestamente de homicidios es también una situación de acomodo de algunas organizaciones de la delincuencia organizada, pero que de alguna manera no es nada que esté subiendo o causando un problema con la seguridad de los ciudadanos. Es muy importante que entendamos: no hay una violencia contra los ciudadanos, hay una violencia entre ellos, y nosotros estamos empeñados a que la seguridad para los ciudadanos siga como siempre al día”, expresó.

El funcionario insistió en que la ciudadanía está protegida.

“La ciudadanía al día de hoy, gracias a Dios, sigue estando tranquila y protegida por las fuerzas del orden.

“No creo que (Nuevo León) sea el más violento, hay otros estados que no quiero mencionar porque pueden sentirse ofendidos. No estamos ni en el primero, ni en el segundo, estamos cerca de la media, no es tampoco para presumir, sin embargo, con la estrategia de hacer equipo con la Guardia Nacional, el Ejército y los municipios, estamos trabajando en zonas específicas para vigilancia común en partes estratégicas como la Ribereña, la parte norte, la parte sur, todo con la mesa de coordinación”, sostuvo Javier Navarro.

Garantizó que con esa coordinación, con la labor del nuevo secretario de Seguridad y los trabajos regionales con Tamaulipas y Coahuila, la seguridad mejorará.

“Va a venir a atenuar ese tipo de violencia… vamos a mejorar sin duda la seguridad en Nuevo León, vamos a estarlo viendo próximamente”, recalcó.



