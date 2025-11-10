Cerrar X
Nuevo León

Nuevo León tendrá vuelo directo de Monterrey a París en 2026

Con esta ruta se conectará con uno de los principales hubs aéreos de Europa, fortaleciendo la llegada de turistas, inversionistas y visitantes internacionales

  • 10
  • Noviembre
    2025

Nuevo León ampliará su conectividad internacional con el nuevo vuelo directo Monterrey–París Charles de Gaulle, que Aeroméxico operará a partir del 13 de abril de 2026 con tres frecuencias semanales a bordo de aviones Boeing 787 Dreamliner.

Con esta ruta se conectará al norte de México con uno de los principales hubs aéreos de Europa, fortaleciendo así la llegada de turistas, inversionistas y visitantes internacionales al Nuevo León, según informó la Secretaría de Turismo.

Con este anuncio, Nuevo León suma más de 25 rutas internacionales activas y 60 conexiones totales desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey, que supera los 14 millones de pasajeros al año, de acuerdo con OMA Aeropuertos.

Maricarmen Martínez Villarreal, secretaria de Turismo estatal, destacó que el vuelo representa un paso decisivo en la estrategia de internacionalización rumbo al Mundial 2026, al abrir nuevas puertas para el turismo y la inversión.

Giancarlo Mulinelli, vicepresidente de Ventas Globales de Aeroméxico, y Ricardo Dueñas, director de OMA, coincidieron en que esta conexión refuerza el papel de Monterrey como uno de los principales centros aéreos y económicos del país.


