Operará tramo clave de la Línea 6 antes del Mundial 2026

Para antes del 10 de junio de 2026, fecha en que inicia el Mundial FIFA, un tramo de 12 kilómetros (km) de la Línea 6 del Metro estará funcional y operando con vagones, confirmó este jueves la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana del Gobierno de Nuevo León.

Este es el considerado “Tramo FIFA” y es vital para que los usuarios puedan transbordar a la Línea 1 del Metro, que es la que lleva a la Estación Exposición, la cual es la más cercana al estadio de los Rayados del Monterrey, que es donde se llevará a cabo el evento mundialista.

Este jueves, el titular de esa secretaría, Hernán Villarreal Rodríguez, dijo en la conferencia Nuevo León Informa que la Línea 6 lleva un avance de 62%, mientras que la extensión de esa misma al Aeropuerto de Monterrey registra un 18%, por lo que este último no estaría concluido.

“Nosotros estamos trabajando a todo lo que da; creemos que la meta FIFA, a la que tenemos comprometida, es poner en operación el sistema de la estación Talleres que está en Citadel, hasta la Torre Administrativa, que son cuatro estaciones".

“Tenemos 67 frentes de trabajo, con 3,408 trabajadores en campo y en talleres, además de 649 máquinas operando en las obras del Metro”, afirmó Villarreal.

Inicialmente, el “Tramo FIFA” estaba perfilado a lo largo de 17.1 km, con 15 estaciones, e iría de la Estación Obispado, frente a la Torre Rise, en Avenida Constitución, hasta los Talleres de la Línea 6, a la altura de Citadel, en el cruce de las avenidas Miguel Alemán y Acapulco.

Por lo menos en obra civil, la obra sí estaría terminada para antes del Mundial, dijo este jueves Villarreal, pero operando sólo el tramo de 12 kilómetros.

En febrero pasado, el gobernador Samuel García ya había planteado la posibilidad de reprogramar los trabajos para sólo abrir el tramo Citadel–Parque Fundidora; este jueves Villarreal Rodríguez oficializó esa programación.

Ese tramo tiene 10 estaciones, pero las que estarían operando son cinco: Torre Administrativa, Y Griega (la cual ya existe), Churubusco, Miguel Alemán y Paseo La Fe; y las que quedarían pendientes son Linda Vista, Azteca, Bonifacio Salinas, San Rafael y Arboledas.

“Vamos a hacer todo lo posible por cumplir con tener toda la infraestructura de obra pública terminada desde Torre Rise hasta el Aeropuerto, y en operación un tramo de vagones desde Torre Administrativa hasta Citadel; sí creemos que podemos tener la obra pública terminada para que no haya interferencias con el tráfico en este evento tan importante”, abundó el funcionario.

El funcionario afirmó que, en conjunto, tanto las líneas 4 y 6 llevan un avance de casi 60%; en el caso de la Línea 4 el avance es de 57%, que promedia con lo de la Línea 6 y da ese porcentaje.

Ampliarán cierres nocturnos

Con el objetivo de acelerar la construcción de las nuevas líneas del Metro, la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana analiza extender el horario de los cierres nocturnos en los carriles exprés de la avenida Constitución.

El titular de la dependencia, Hernán Villarreal, señaló que se busca ampliar los cierres de 10:00 de la noche a 5:00 de la mañana, a un horario de 9:00 de la noche a 6:00 de la mañana.

Villarreal argumentó que esta extensión no afectaría de manera significativa el flujo vehicular, ya que se trata de un horario de menor afluencia de autos.

“Aproximadamente esas dos horitas que logremos en la noche no afectan significativamente al tráfico y sí nos pueden ayudar mucho a avanzar más en la obra pública”, explicó el funcionario.

Y añadió que confía en el apoyo de los alcaldes metropolitanos para llevar a cabo la ampliación, ya que a todos les conviene finalizar el proyecto lo antes posible.

También descartó cierres totales en los carriles, como se hizo en el periodo vacacional de verano.

Sin embargo, mencionó que sí se considerarían cierres completos durante las vacaciones de diciembre para continuar con los trabajos del Metro.

“Lo que sí podrá haber es, en la noche, el incremento en la jornada nocturna”, finalizó.

Instalan 500 parabuses

Paralelamente a las obras del Metro, comentó que se está llevando a cabo un proyecto para instalar 500 módulos de parabuses seguros y mobiliario urbano en zonas de espera del transporte público.

Con una inversión de $100 millones de pesos, se espera que los trabajos, que actualmente tienen un avance del 15%, concluyan en un plazo de seis meses. Este proyecto beneficiará a 11.5 millones de pasajeros al año.

“Estos parabuses se instalarán en la estación Universidad, en Garza Sada y en el primer cuadro de Monterrey”, explicó el funcionario estatal.

Los 11 corredores estratégicos que se están interviniendo incluyen Garza Sada, Universidad-Sendero, Vasconcelos-Santa Catarina, Eloy Cavazos, Rómulo Garza, San Jerónimo, Juárez, Escobedo y Apodaca.

El primer corredor completado es el que conecta a Eloy Cavazos con Pablo Livas y Benito Juárez en los municipios de Guadalupe y Juárez.

Con estas acciones, indicó Villarreal, el gobierno estatal busca modernizar la infraestructura de transporte, ofreciendo un servicio más seguro y eficiente para los ciudadanos.

