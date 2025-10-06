Operativos en bares del centro dejan ocho detenidos

Como parte de la Estrategia de Seguridad al Cuidado del Orden (ESCUDO), la Policía de Monterrey implementó este fin de semana diversos operativos en bares del centro de la ciudad, en coordinación con la Guardia Nacional, Protección Civil y la Dirección de Alcoholes.

El objetivo, explicó el alcalde Adrián de la Garza, es garantizar un Monterrey más seguro mediante la detección de personas con sustancias o armas ilícitas, así como reforzar la vigilancia en zonas con presencia de grupos delictivos.

“Hubo información que nos llevó a algunos bares, algunas cantinas del centro de la ciudad donde hicieron operativos de clausura y obviamente se está analizando toda la información para determinar si son los propietarios o los administradores los que tienen algún tipo de relación (con delincuentes)... El mensaje es claro: vamos a recuperar Monterrey, que sea nuevamente una ciudad segura”, señaló.

En el operativo más reciente se logró la detención de ocho personas por presunta posesión de droga, armas de fuego, aparatos de radiocomunicación y dinero en efectivo. Además, cuatro establecimientos fueron clausurados por no cumplir con las medidas de seguridad de Protección Civil.

En el bar “As de Oro”, ubicado en Aramberri y Cuauhtémoc, se detuvo a tres hombres con 59 envoltorios de presunta cocaína en piedra. El lugar fue clausurado temporalmente.

También fueron clausurados los bares “La Pantalla” y “El Cuartel”.

Barrio Antiguo

En la zona del Barrio Antiguo, en el bar “La Borde”, cinco hombres fueron detenidos tras intentar refugiarse en el establecimiento al percatarse de la presencia policiaca.

Se les aseguraron nueve envoltorios de mariguana, ocho cigarrillos con el mismo enervante, un arma corta, cartuchos útiles, 55 pastillas psicotrópicas, dos planillas de LCD, 28 envoltorios de cocaína en polvo, 14 de droga tipo cristal, aparatos de radiocomunicación y dinero en efectivo.

Este negocio también fue clausurado por incumplir con medidas de seguridad. Los detenidos y todo lo decomisado quedaron a disposición de las autoridades competentes.

“Vamos a continuar, vamos a ser muy contundentes y no vamos a vacilar con ese tema”, advirtió el alcalde.

