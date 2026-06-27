‘Pediremos amparo colectivo por derecho al agua’: Manuel Guerra

El edil informó que a partir del próximo lunes se instalarán módulos en distintos puntos del municipio para recabar firmas de los ciudadanos afectados

Ante la falta de soluciones al problema de desabasto de agua que afecta a decenas de colonias de García, el alcalde Manuel Guerra anunció que promoverán un amparo colectivo para exigir que se garantice el acceso al servicio como un derecho humano.

El edil informó que a partir del próximo lunes se instalarán módulos en distintos puntos del municipio para recabar firmas de los ciudadanos afectados y respaldar la acción legal.

“El día lunes estaremos recibiendo firmas en diferentes polígonos de la ciudad para firmar el amparo colectivo con un tema preciso, derecho humano al agua”, señaló.

Además, adelantó que realizará recorridos en las zonas afectadas acompañado de un notario público con el objetivo de documentar la situación que enfrentan los habitantes y contrastarla con los reportes emitidos por la paraestatal.

“También estaremos en recorridos en lo personal con un notario público para certificar toda esta información falsa que ha estado subiendo Agua y Drenaje de Monterrey”, afirmó.

Guerra aseguró que actualmente existen al menos 27 colonias afectadas por la falta de suministro, sin contar diversos sectores que también presentan problemas de abasto.

“Tenemos 27 colonias afectadas sin contar los sectores. Nosotros como municipio hemos estado entregando agua a la gente y no hemos tenido la presencia de Agua y Drenaje ante los bloqueos y no es justo, porque de ellos es la responsabilidad”, expresó.

Las declaraciones se dan luego de la manifestación realizada por cientos de vecinos frente a las instalaciones de Agua y Drenaje de Monterrey, donde denunciaron permanecer hasta 15 días sin servicio y acusaron falta de respuesta por parte de la dependencia.