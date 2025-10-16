Persiguen a hombres desde Coahuila y chocan en Monterrey

Una intensa persecución que comenzó en el estado de Coahuila culminó con la detención de tres hombres que viajaban a bordo de un camión de carga presuntamente con reporte de robo, luego de chocar contra un poste y un muro de concreto en el poniente de Monterrey.

De acuerdo con fuentes, la persecución inició alrededor de las 21:30 horas, cuando los operadores del vehículo de carga fueron interceptados por elementos de la Policía Federal sobre la autopista Monterrey–Saltillo, a la altura del municipio de Ramos Arizpe. Sin embargo, los sujetos hicieron caso omiso a las indicaciones y continuaron su marcha a alta velocidad, presuntamente derribando una pluma de una de las casetas de cobro durante su huida.

El operativo se extendió a lo largo de varios kilómetros hasta ingresar a Nuevo León, donde los tripulantes del camión perdieron el control de la pesada unidad y terminaron impactándose contra un poste de luz y un muro de contención en el cruce de la avenida Aarón Sáenz Garza y el bulevar Antonio L. Rodríguez.

Los detenidos fueron identificados como Martin “N”, Eduardo “N” y Rafael “N”, quienes, pese a ser perseguidos por la policía federal, fueron detenidos por parte de la policía de Monterrey.

Tras el impacto, los tres hombres fueron asegurados por los agentes federales, mientras que elementos de Protección Civil de Monterrey realizaron labores para retirar los restos del poste y parte del concreto dañado, a fin de restablecer la circulación en la zona.

