Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_05_at_6_52_45_PM_9801f53960
Nuevo León

Pide PAN invertir más en La Pastora para mejoras en el zoológico

Tras la clausura temporal del zoológico por maltrato animal, el diputado Carlos de la Fuente pidió destinar más recursos al recinto por su cercanía al estadio

  • 06
  • Octubre
    2025

Ante la clausura temporal del Zoológico La Pastora, el coordinador de los diputados del PAN, Carlos de la Fuente, pidió que se inviertan más recursos en este organismo, pues por el bienestar animal y su cercanía con el Estadio BBVA, es importante para el Mundial FIFA 2026.

Fue el pasado viernes 3 de octubre cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), clausuraron temporalmente La Pastora por evidencia de falta de atención al ejemplar de oso negro hembra llamado “Mina”.

Por lo cual, De la Fuente indicó que no se trata de que el personal del zoológico no esté capacitado, sino de que faltan recursos.

“No sé si sea un tema del personal, porque ellos manejan todos los parques: Fundidora, La Pastora, La Macroplaza; a lo mejor la persona que debe de estar frente a La Pastora pues tiene que ser alguien con experiencia en el tema".

“Pero hay que ver también la limitante de recursos. Yo creo que pudiera ser algo de eso y, desgraciadamente, no es momento para escatimar, porque son lugares a los cuales las personas que vengan al Mundial van a visitar, porque está a un lado del estadio”, dijo Carlos de la Fuente.

Actualmente, el área de los animales en el Zoológico La Pastora continúa cerrada; sin embargo, el área del Pueblito, que son los comercios y algunas actividades, sí está abierta.

Hasta el momento, se desconoce por cuánto tiempo estará cerrado el zoológico o cuál es el procedimiento que harán con los animales que se encuentran en el lugar.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_05_at_5_07_24_PM_3_12cadfadae
Coahuila conmemora el Día Mundial de las Aves Migratorias
La_Pastora_clausura_03_ec9d39b90f
Acusan que clausura de 'La Pastora' tiene fines políticos
La_Pastora_clausura_02_449ecd78ea
Impone Profepa clausura total temporal a Zoológico La Pastora
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_empleo_3882f11a65
Menor demanda del exterior ‘pega’ a 40% de la industria de NL
extorsiones_91e463efe9
Fraudes telefónicos internacionales afectan a empresas en México
Whats_App_Image_2025_10_06_at_2_08_35_AM_5f7fa0f287
Vecinos exigen peritaje tras deslave que causó muerte de bebé
publicidad

Más Vistas

EH_FOTO_VERTICAL_66_98a6658590
Desaparece regiomontana en trayecto hacia Reynosa
EH_FOTO_VERTICAL_65_3ea17fc5ed
Fallece bebé lesionado por colapso de barda ante fuertes lluvias
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T211147_550_13d0ba51e9
Tigres perdona al Cruz Azul... y empatan 1-1 en El Volcán
publicidad
×