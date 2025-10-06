Pide PAN invertir más en La Pastora para mejoras en el zoológico

Ante la clausura temporal del Zoológico La Pastora, el coordinador de los diputados del PAN, Carlos de la Fuente, pidió que se inviertan más recursos en este organismo, pues por el bienestar animal y su cercanía con el Estadio BBVA, es importante para el Mundial FIFA 2026.

Fue el pasado viernes 3 de octubre cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), clausuraron temporalmente La Pastora por evidencia de falta de atención al ejemplar de oso negro hembra llamado “Mina”.

Por lo cual, De la Fuente indicó que no se trata de que el personal del zoológico no esté capacitado, sino de que faltan recursos.

“No sé si sea un tema del personal, porque ellos manejan todos los parques: Fundidora, La Pastora, La Macroplaza; a lo mejor la persona que debe de estar frente a La Pastora pues tiene que ser alguien con experiencia en el tema".

“Pero hay que ver también la limitante de recursos. Yo creo que pudiera ser algo de eso y, desgraciadamente, no es momento para escatimar, porque son lugares a los cuales las personas que vengan al Mundial van a visitar, porque está a un lado del estadio”, dijo Carlos de la Fuente.

Actualmente, el área de los animales en el Zoológico La Pastora continúa cerrada; sin embargo, el área del Pueblito, que son los comercios y algunas actividades, sí está abierta.

Hasta el momento, se desconoce por cuánto tiempo estará cerrado el zoológico o cuál es el procedimiento que harán con los animales que se encuentran en el lugar.

Comentarios