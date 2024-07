Pide Perla Villarreal verificar central de autobuses clandestinas

Ante el desorden e impunidad en el de las centrales de camiones que operan de manera clandestina en las calles, la diputada local del PRI, Perla Villarreal, pidió a la Secretaría Infraestructura, Comunicaciones y Transportes verificarlas.

Al presentar el escrito ante la Oficialía de Partes del Congreso Local, la legisladora dijo que es necesario garantizar la infraestructura y seguridad a los viajeros que requieren de este servicio y que este tipo de negocios no sea utilizado con otros fines ilegales que pongan en riesgo la integridad física y material de las personas.

Además, solicitó que la Dirección General de Control Regulatorio y Vigilancia del municipio de Monterrey realice un operativo para verificar si las llamadas "centralitas" cumplen con lo reglamentado en materia de uso de suelo y en caso contrario, tome las acciones y medidas que considere necesarias para que esos negocios cumplan con las disposiciones legales.

"Primero que nada las autoridades tienen que verificar si cuentan con un permiso de uso de suelo para ese tipo de negocios de empresas, hacer una inspección y ver y si no se cuenta con ningún permiso o vemos que se genera algún tipo de problemática obviamente se tienen que terminar, en aquel entonces se cerraron”, expuso.

“Al cerrar el 2023, había 32 centrales de autobuses clandestinas y todas en el municipio de Monterrey específicamente en el centro del municipio de Monterrey, en calles como Juan I. Ramón, son muy pequeñas, entran los autobuses a estas calles tan complicadas en el tráfico y se llevan los cables, en realidad no sabes que están moviendo”, advirtió.

Villarreal Valdez también exhortó al Municipio regio para que, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, realice operativos para que los autobuses de dichas "centralitas" no obstruyan el tránsito peatonal y vehicular, y que esto no ponga en riesgo la integridad física de las personas.



"La gente se ve orillada a buscar estas opciones que se ajustan más a su presupuesto; por eso mismo resulta necesario ponderar los riesgos de contratar estos servicios, ya que, si bien el costo es menor, los viajeros no cuentan con muchas garantías de seguridad en sus traslados, y se exponen a situaciones muy arriesgadas que incluso de presentarse un percance durante el transcurso de su viaje, no cuentan con ningún tipo de seguridad que permita incluso identificar su paradero”, declaró.

“Esta situación no debe ignorarse, pues resulta muy delicado que estas centrales continúen operando sin permisos, sin garantizar la seguridad de los viajeros y sin cumplir la regulación que les obligue a tener una infraestructura para abordaje de pasajeros”, sostuvo.

