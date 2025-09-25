Cerrar X
Nuevo León

Pide Waldo que partidos tengan libertad de postular candidatos

El senador se opuso a imponer postulación exclusiva de mujeres para gubernaturas, pidiendo libertad para que los partidos elijan sus candidatos

  • 25
  • Septiembre
    2025

Ante la reforma electoral en el Congreso local y la posibilidad de que se imponga la postulación exclusiva de mujeres en gubernatura, el senador Waldo Fernández aseguró que se debe dejar a los partidos postular libremente.

Para garantizar la paridad de género en las elecciones, se había solicitado al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC) que en el 2027 solo se postulen mujeres a la gubernatura y en 16 alcaldías donde nunca ha gobernado una mujer.

Ante esto, Waldo Fernández indicó que solamente el Instituto Nacional Electoral (INE) puede emitir ese tipo de lineamientos y es preferible que se deje elegir libremente a los partidos, sin dejar de lado que haya las condiciones para que las mujeres contiendan con condiciones justas. 

“La única autoridad que puede regular gubernaturas es el INE y la única autoridad que puede hablar de gubernaturas es la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, entonces no puedo decir yo cuáles son las reglas".

“Tienes que dejar la libertad a los partidos (de a quiénes postular, respetando al menos en las mismas condiciones que los hombres y si no en mejores condiciones por la deuda histórica que hay en el país”, dijo Waldo Fernández. 

En el caso de las gubernaturas, en el 2017 se renuevan 17 gubernaturas, por lo cual, según el senador, sería mejor que el INE indique lineamientos para que en 9 de ellas se postulen mujeres y en las otras 8 mujeres, y que ya sean los partidos los que decidan en dónde postulan un género u otro. 

Waldo Fernández agregó que, en dado caso de que se decida que debe ser una mujer, aunque él tenga aspiraciones de competir por la gubernatura, respetará lo que su partido decida. 

“Claro (que respetaré); vamos a apoyar a quien se decida, sea hombre o mujer; a diferencia de otros institutos, nosotros tenemos entre 5 y 6 personajes bien definidos que están conectados con la comunidad".

“¿Quién será el capitán o capitana de ese barco? Pues ya eso se sabrá en su momento”, agregó Fernández.


