Piden alcaldes aumentar número de participaciones para 2026

Los alcaldes de Monterrey, San Nicolás, Apodaca y Santiago pidieron al Congreso de Nuevo León reformar la Ley de Coordinación Hacendaria para que la cantidad de recursos financieros que el gobierno de Nuevo León les reparte de las participaciones pase del 20 a 30 por ciento.

Los ediles Adrián de la Garza, de Monterrey; Daniel Carrillo, de San Nicolás; César Garza Arredondo, de Apodaca; y David de la Peña, de Santiago, se reunieron con los diputados locales para plantearles la necesidad de mayores recursos en el Presupuesto estatal 2026.

La Comisión de Presupuesto, presidida por la diputada Lorena de la Garza, convocó a los ediles para atender sus inquietudes una vez que el gobierno estatal entregue el proyecto de Presupuesto a la legislatura local.

El alcalde Adrián de la Garza denunció que las autoridades estatales hacen un manejo discrecional de los recursos, con enfoque partidista.

Los demás ediles lo secundaron, pidiendo mayores recursos para sus ayuntamientos.

Los alcaldes de San Pedro, Guadalupe, Escobedo, Santa Catarina y García enviaron a sus representantes, mientras que por el municipio de Juárez nadie acudió.

Los alcaldes de Apodaca y San Nicolás insistieron en la necesidad de que en el Presupuesto se les asignen mayores recursos porque prestan servicios adicionales a la comunidad, entre ellos algunos de ellos el transporte público gratuito.

De la Peña pidió crear un Fondo de Desastres, que beneficiaría a su municipio ante incendios, sequías, inundaciones y otras contingencias.

Comentarios