Piden esperar al jueves para confirmar impacto de frente frío

Ante la preocupación colectiva por la posibilidad de que la siguiente semana se presente un frente frío con temperaturas por debajo de los cero grados, la población debe tomarlo con cautela, no caer en alarmismos y aguardar hasta este jueves 16 y viernes 17 para observar con mejor precisión el pronóstico para los siguientes cinco días.

Así lo recomendó Arlett Fernández, jefa de meteorología de Azteca Noreste, quien explicó que hasta este martes, aún no es posible determinar si a mitad de la siguiente semana en adelante la temperatura ambiente vaya más allá del punto congelante con valores bajo cero.

"Vaya alboroto que se ha formado en las redes sociales y la verdad que todo mundo opinando; yo digo que tiempo al tiempo, es cuestión de esperar algunos días (…) hay que estar tranquilos", recomendó la experta.

"Lo que hasta el momento está en duda y que hemos estado recalcando es hasta dónde va a llegar la temperatura; obviamente las aplicaciones domésticas no son una fuente confiable", contó.

Arlett Fernández explicó que será hasta este jueves 16 y viernes 17 de enero cuando ya se puedan hacer observaciones más claras con respecto a los valores mínimos que la temperatura alcanzará la siguiente semana.

Sin embargo, adelantó que lo que sí es un hecho es que entre la noche del domingo 19 y la madrugada del lunes 20 ingrese un nuevo frente frío. "Es un frente frío normal que llegará en este mes de enero y que trae aire ártico", explicó.

Además, puntualizó que las aplicaciones de celulares no son precisas y que dar un valor de temperatura como pronóstico una semana antes no es preciso. También aconsejó a las familias estar tranquilas y no caer en alarmismo. Respecto a lo que sí se sabe del nuevo frente frío, es que será seco.

