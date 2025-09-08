Cerrar X
Nuevo León

Piden garantizar inclusión educativa a personas neurodivergentes

La propuesta incluye aceptación en cualquier plantel público o privado, implementación de apoyos pedagógicos y ajustes razonables para su desarrollo académico

  • 08
  • Septiembre
    2025

El diputado local de Morena, Jesus Elizondo, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación para garantizar la inclusión de niñas, niños y adolescentes con neurodivergencias dentro del sistema educativo, evitando la discriminación.

La propuesta fue presentada por el diputado en la Oficialía de Partes del Congreso, junto con Omar de Jesús Escobar Domínguez, estudiante de secundaria, como representante de miles de menores neurodivergentes que enfrentan barreras para acceder a una buena educación.

“La educación debe ser un derecho sin excepciones. Esta iniciativa busca que ningún niño o joven con condiciones como autismo, trastorno de déficit de atención, dislexia o altas capacidades, quede fuera de las aulas por prejuicios o falta de apoyos. Nuevo León debe ser ejemplo nacional de inclusión y respeto a la diversidad neurológica”, dijo el estudiante.

La propuesta incluye la aceptación de estudiantes con neurodivergencias sin discriminación en instituciones públicas y privadas, la implementación de apoyos pedagógicos y ajustes razonables para su desarrollo académico, así como el fomento de una cultura de inclusión y respeto a la diversidad neurológica.

“Esta reforma responde a una realidad que no puede seguir ignorándose. No es un tema de números, es un tema de justicia, de derechos humanos y de futuro para nuestros niños y jóvenes”, dijo Jesús Elizondo.

La iniciativa también plantea la capacitación permanente para maestras y maestros, además de la obligación de la Secretaría de Educación de generar convenios con instituciones de salud y organizaciones civiles que permitan ofrecer acompañamiento integral a los estudiantes y sus familias.

 


