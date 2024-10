Pierde la urbe regia capacidad para absorber el agua de lluvia

Aparte de que llovió mucho más de lo esperado, las inundaciones registradas en la urbe regia la noche del miércoles y madrugada de ayer se deben a que el suelo y subsuelo, actualmente, no tiene capacidad de absorción, pues ya está saturado de agua desde las lluvias de la tormenta Alberto.

Esto significa, según expertos, que si sigue lloviendo en los siguientes días y en la temporada de invierno, las inundaciones serán constantes.

Ayer, la urbe regia quedó, literalmente, bajo el agua, tras una tormenta que azotó la ciudad, afectando principalmente a los municipios de Monterrey, Guadalupe, San Nicolás, Apodaca, Juárez y Cadereyta.

Y es que llovió mucho más de lo contemplado, pues los servicios de meteorología de Conagua habían estimado que en algunas estaciones caerían hasta 50 milímetros (mm) de agua, pero en puntos como la estación Monterrey se registró una precipitación de 211.5 mm. Esto significa que cayeron hasta 422% más de lo pronosticado.

La cantidad registrada en la citada estación es, además, casi el 63% del pico que se alcanzó en la estación Rodrigo Gómez, durante la tormenta tropical Alberto, pues el pluviómetro marcó 332 mm, que fue el máximo en el estado.

Doroteo Treviño, gerente de Fuentes de Agua en Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) y experto en meteorología, sostuvo que desde la tormenta Alberto, el subsuelo está colmado de agua, por lo que “cualquier” lluvia provoca escurrimientos y posteriores inundaciones.

Explicó que cuando la tierra está reseca, como ocurría todavía hasta principios de junio, antes de Alberto, el agua de lluvia suele absorberse con rapidez, por lo que no escurre y no provoca encharcamientos; pero en esta ocasión, la saturación impide ese proceso natural. También dijo que la vegetación no está en condiciones de absorber más agua.

Por lo tanto, señaló el experto, se deben tomar precauciones por parte de todas las autoridades y la comunidad a fin de evitar los daños por nuevas inundaciones.

Las lluvias de ayer provocaron por lo menos tres fallecimientos, más de 110 viviendas inundadas, 160 autos destruidos porque que fueron cubiertos de agua y decenas de cruces viales que fueron cerrados por inundaciones.

...Y NL está libre de sequía

Según el Monitor de la Sequía de México del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), actualmente Nuevo León no tiene ningún municipio en esa condición.

Todavía el 31 de mayo pasado, el estado de Nuevo León literalmente “ardía” porque todos los municipios de la entidad estaban desde “anormalmente secos” hasta con sequía extrema.

Era el caso de General Zaragoza y Doctor Arroyo, que estaban en sequía extrema.

Sin embargo, actualmente hoy es otro panorama, pues ninguno tiene sequía.

“Durante septiembre de 2024, las anomalías por arriba del promedio se registraron sobre zonas puntuales de Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Estado y Ciudad de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, así como en Yucatán y Quintana Roo”, señala el reporte.

¡Alerta! Vienen más torrenciales

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que vienen más lluvias para Nuevo León y el noreste mexicano.

Al mismo tiempo, reportó que los tres principales embalses de la entidad están al tope, como en el caso de la presa El Cuchillo, que está acercándose cada vez más al 100% de su llenado, lo cual hasta el momento no se había registrado.

Además, la probabilidad de que se forme un nuevo huracán en el océano Atlántico y que avance al Golfo de México con trayectoria al noreste actualmente es del 30 por ciento.

Las lluvias serían de “puntuales a muy fuertes”, por lo menos hasta el próximo miércoles.

Para este jueves y viernes, se espera que las lluvias no sean intensas como ocurrió la noche del miércoles y madrugada de este jueves, pero seguirá lloviendo.

El temporal, de acuerdo con la dependencia, es producto del ingreso del frente frío número cuatro, que tendrá interacción con la baja presión donde se podría desarrollar un nuevo ciclón.

“El frente frío número cuatro interaccionará con la aproximación de una zona de baja presión, con probabilidad de desarrollo ciclónico asociada a una onda tropical lo que ocasionará lluvias puntuales muy fuertes a intensas con descargas eléctricas en la península de Yucatán, noreste y norte del país”, señaló Conagua

Las lluvias actuales se dan en el contexto de que las presas del estado están completamente llenas.

La presa La Boca está al 103.4% de su Nivel de Almacenamiento Máximo Ordinario (NAMO) que equivale a un almacenamiento 38.65 millones de metros cúbicos de agua; en tanto Cerro Prieto está al 111.98%, con un almacenamiento de 335.93 millones de metros cúbicos, y El Cuchillo está al 97.96% de su llenado, con un almacenamiento 1100.23 millones de metros cúbicos de líquido.

Tromba deja muerte y devastación

Tres personas fallecidas, más de 110 viviendas inundadas, 160 autos que fueron cubiertos de agua y decenas de cruces viales que fueron cerrados por inundaciones, fue lo que dejó la tormenta que golpeó a la zona metropolitana de Monterrey la noche del miércoles y madrugada de este jueves.

Según un resumen enviado por Protección Civil del estado, las fuertes lluvias demandaron la movilización y presencia de todo su personal en todos los municipios de la urbe regia, siendo los más afectados Monterrey, San Nicolás, Apodaca, Juárez y Cadereyta.

Y, aunque la dependencia indica que ya no llueve con intensidad, advierte que continuarán las precipitaciones.

Las lluvias se deben al frente frío número cuatro que ingresó a la entidad y que provocará precipitaciones hasta la siguiente semana.

Protección Civil Nuevo León informa que, debido al frente frío número cuatro que se presenta en el estado, trajo lluvias de moderadas a fuertes presentes en diferentes puntos del área metropolitana.

“Unidades de emergencia se desplegaron estratégicamente a los diferentes municipios para atender los reportes ocasionados por estas lluvias; al momento ya no se reporta lluvia en la zona metropolitana”, señaló la dependencia.

Además de los vehículos y casas inundadas, la dependencia reportó la caída de siete árboles, tres cables de alta intensidad y 21 cortocircuitos.

Los fallecidos son dos personas de la tercera edad del sexo masculino que fueron arrastradas cuando bajaron de sus vehículos, uno en la calle Policasta, de la colonia Valle de Infonavit, en Monterrey, y la otra en el cruce de Lincoln y Jaumave, también al poniente de Monterrey.

“Se confirma una persona de la tercera edad sobre carpeta asfáltica, es valorada por personal indicando que ya no contaba signos vitales, presenta lesiones de arrastre por la corriente.

“Se atiende reporte de persona de la tercera edad arrastrada por corriente, en el lugar, vecinos informan que logran ponerlo en zona segura al interior de domicilio, así mismo personal de cruz roja acude al lugar confirmando que masculino ya no presentaba signos vitales”, señaló la dependencia.

El tercero fue un hombre que fue hallado tirado en la vía pública en la calle Guadalupe Poniente y Colón, del municipio de Guadalupe.

“Personal de seguridad pública atiende reporte de persona tirada en vía pública, al llegar se encuentra a una persona la cual reportan ya no presenta signos vitales, en el sitio refiere masculino presenta lesiones aparentemente de arrastre por la corriente”, indicó el reporte.

En tanto, algunos de los puntos donde se quedaron varados los autos fueron Lincoln y Gonzalitos, colonia Mitras Centro, en Monterrey; en Madero y Conchello donde se observaron dos vehículos sobre carriles de circulación, pero no se registran personas lesionadas.

Otro punto fue Félix Uresti Gómez, en la colonia Terminal, donde se rescataron a dos personas.

Uno más fue Bernardo Reyes y Fidel Velázquez, en la colonia Niño Artillero, en Monterrey, donde se observaron varios vehículos varados averiados.

Aunado a esto, en la calle José López Portillo, de la colonia Nuevo México, en Guadalupe, el agua que baja del Cerro de la Silla arrastró a 13 vehículos que dejaron una “sopa” de autos.

Los cierres que hasta la mañana de este jueves permanecían vigentes fueron los de Fidel Velázquez y calle Copán; Fidel Velázquez y Avenida Barragán y otros en Santa Catarina.

