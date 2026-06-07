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Nuevo León

Plantan en Escobedo árboles nativos en programa de reforestación

Autoridades del municipio encabezaron la plantación de 50 árboles nativos en una plaza pública de la colonia Villas de San Francisco

  • 07
  • Junio
    2026

Autoridades del municipio de Escobedo encabezaron la plantación de 50 árboles nativos en una plaza pública de la colonia Villas de San Francisco.

Las labores en apoyo a la ecología continuaron con la siembra de una cantidad similar en un parque de este mismo sector, ubicado en el norponiente de la ciudad. 

Con estas jornadas, la administración municipal busca avanzar hacia la meta establecida de alcanzar los 18 mil ejemplares instalados en la localidad.

A la fecha, los programas ambientales del municipio han logrado la plantación de 13,800 ejemplares de especies nativas de la región, distribuidos en espacios estratégicos como plazas públicas, parques, camellones, andadores y planteles escolares.

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En esta jornada especial de reforestación participaron autoridades municipales lideradas por el secretario de Ayuntamiento, Felipe Canales Rodríguez, junto a vecinos del sector, representantes del sector inmobiliario y de la Fundación Hogares.

Acompañado por las familias de la zona, Canales Rodríguez realizó la siembra simbólica de un árbol en las inmediaciones del Parque El Búho. 

Durante el evento, el funcionario estatal indicó que la administración no escatimará recursos ni esfuerzos para construir espacios dignos destinados a la recreación y el esparcimiento familiar.

Asimismo, el secretario de Ayuntamiento exhortó a la comunidad a involucrarse en la preservación de estas áreas verdes.

“Quiero hacer con ustedes un compromiso para que cuiden los parques y plazas públicas porque son de ustedes y para su beneficio, cuídenlos mucho y no permitan que se los destruyan”, recalcó Canales Rodríguez.

Al evento también asistieron Fernando Sánchez, representante de CSI Desarrollo Inmobiliario; Paola López, coordinadora de proyectos sociales de la Fundación Hogares; y Rolando Ríos, titular del área de Medio Ambiente municipal.


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