Presentan Informe 'Alcalde, ¿cómo vamos? Primera evaluación'

El Instituto Nuevo Amanecer fue sede de la conferencia “Alcalde, ¿cómo vamos? Primera evaluación diciembre 2025”, encuentro en el que autoridades municipales y estatales analizaron el desempeño y los avances de las administraciones del área metropolitana.

Al evento asistieron Andrés Mijes, alcalde de Escobedo; Félix Arratia, alcalde de Juárez; Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey; así como la alcaldesa de Zuazua, Deyanira Martínez González, quien participó como invitada. También estuvo presente el fiscal General de Justicia de Nuevo León, Javier Flores.

De acuerdo con lo presentado, esta edición se enfocará en tres ejes principales:

1. Desempeño de cada municipio.

2. Evaluación de resultados, y

3. Espacios de diálogo sobre puntos críticos y avances.

El ejercicio permitió revisar indicadores y comparar el cumplimiento de compromisos, además de identificar áreas donde se requiere reforzar acciones.

La plataforma lanzó los resultados obtenidos para cada alcalde de los municipios del área metropolitana.

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, obtuvo una calificación general de 8.5%.

“Encontramos un área de oportunidad en el desarrollo urbano; había muchas quejas del municipio. Lo que decidimos hacer es digitalizar los trámites; esto le permite al municipio tener mucha transparencia”, señaló Mijes.

El alcalde del municipio de Juárez, Félix Arratia, obtuvo una calificación general de 6.6%.

“Para mí y mi administración fue un reto muy grande; Juárez es uno de los municipios que ha crecido mucho; estamos generando una adaptación de los propios componentes de la ciudad: ciclopistas dentro de la misma onda de calor”, indicó Arratia.

“Estamos generando vías adicionales, una es Terranova para salir a Guadalupe, transportes masivos, reestructuración de rutas; todavía tenemos áreas de oportunidad para la movilidad, pero vamos en buen camino”, agregó el alcalde.

Finalmente, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, obtuvo una calificación general de 8.8%.

“Hemos estado todo el año rehabilitando el municipio, creamos un despliegue de prevención social para los delitos; no es desconocido para mí el municipio de Monterrey. Para poder mejorar la calidad de vida aquí, es la movilidad, es que podamos regresar a poblar de manera más eficiente el centro de Monterrey”, dijo el edil.

Calificación de alcaldes:

El alcalde de Apodaca, César Garza Arredondo, obtuvo una calificación general de 6.8%.

El alcalde de García, Manuel Guerra, obtuvo una calificación de 3.6%.

El alcalde de San Nicolás obtuvo una calificación general de 7.5%.

El alcalde de Guadalupe, Héctor García, obtuvo una calificación de 8.7%.

Durante la conferencia se señaló que el municipio de San Pedro no entra en esta primera evaluación debido al fallecimiento del exalcalde Mauricio Fernández.

