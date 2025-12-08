Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
fd50828d_c7cd_41f0_b381_a46289c2c56a_3180daf2d1
Nuevo León

Presentan Informe 'Alcalde, ¿cómo vamos? Primera evaluación'

Alcaldes y autoridades estatales revisaron avances, compararon indicadores y dialogaron sobre retos críticos en la primera evaluación

  • 08
  • Diciembre
    2025

El Instituto Nuevo Amanecer fue sede de la conferencia “Alcalde, ¿cómo vamos? Primera evaluación diciembre 2025”, encuentro en el que autoridades municipales y estatales analizaron el desempeño y los avances de las administraciones del área metropolitana.

Al evento asistieron Andrés Mijes, alcalde de Escobedo; Félix Arratia, alcalde de Juárez; Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey; así como la alcaldesa de Zuazua, Deyanira Martínez González, quien participó como invitada. También estuvo presente el fiscal General de Justicia de Nuevo León, Javier Flores.

De acuerdo con lo presentado, esta edición se enfocará en tres ejes principales:

1. Desempeño de cada municipio.
2. Evaluación de resultados, y
3. Espacios de diálogo sobre puntos críticos y avances.

El ejercicio permitió revisar indicadores y comparar el cumplimiento de compromisos, además de identificar áreas donde se requiere reforzar acciones.

La plataforma lanzó los resultados obtenidos para cada alcalde de los municipios del área metropolitana.

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, obtuvo una calificación general de 8.5%.

“Encontramos un área de oportunidad en el desarrollo urbano; había muchas quejas del municipio. Lo que decidimos hacer es digitalizar los trámites; esto le permite al municipio tener mucha transparencia”, señaló Mijes.

El alcalde del municipio de Juárez, Félix Arratia, obtuvo una calificación general de 6.6%.

“Para mí y mi administración fue un reto muy grande; Juárez es uno de los municipios que ha crecido mucho; estamos generando una adaptación de los propios componentes de la ciudad: ciclopistas dentro de la misma onda de calor”, indicó Arratia.

“Estamos generando vías adicionales, una es Terranova para salir a Guadalupe, transportes masivos, reestructuración de rutas; todavía tenemos áreas de oportunidad para la movilidad, pero vamos en buen camino”, agregó el alcalde.

Finalmente, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, obtuvo una calificación general de 8.8%.

“Hemos estado todo el año rehabilitando el municipio, creamos un despliegue de prevención social para los delitos; no es desconocido para mí el municipio de Monterrey. Para poder mejorar la calidad de vida aquí, es la movilidad, es que podamos regresar a poblar de manera más eficiente el centro de Monterrey”, dijo el edil.

Calificación de alcaldes:

  • El alcalde de Apodaca, César Garza Arredondo, obtuvo una calificación general de 6.8%.
  • El alcalde de García, Manuel Guerra, obtuvo una calificación de 3.6%.
  • El alcalde de San Nicolás obtuvo una calificación general de 7.5%.
  • El alcalde de Guadalupe, Héctor García, obtuvo una calificación de 8.7%.

Durante la conferencia se señaló que el municipio de San Pedro no entra en esta primera evaluación debido al fallecimiento del exalcalde Mauricio Fernández. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

publicidad

Últimas Noticias

G7vhy_ZPXUAERY_Ts_ae1b61c7c6
Senado aplaza reforma sobre jueces sin rostro hasta febrero
bhftr_fb6c84bcae
Posadas empresariales impulsan ventas de restaurantes en Saltillo
rth45_5eaacda284
Australia prohíbe redes sociales a menores de 16 años
publicidad

Más Vistas

escena_eduardo_manzano_corona_da09b9d6ef
Zully Keith rinde homenaje a Eduardo Manzano en su funeral
deportes_toluca_701947726d
Héctor Herrera estalla en redes tras broma de Toluca a Rayados
Avanza_Tigres_a_la_final_tras_empatar_con_Cruz_Azul_6172e67b8b
Avanza Tigres a la final tras empatar con Cruz Azul
publicidad
×