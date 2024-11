Presume Samuel que presa Libertad capta 'más agua'

Mientras las tres presas del estado de las que diariamente se emite un reporte de almacenamiento siguen al 100% de su capacidad, el gobernador del estado, Samuel García, afirmó que la Presa Libertad sigue en captando más agua.

De esta presa, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no presenta registro diario dado que todavía no está terminada, pero el embalse ya está almacenando líquido aunque no informó sobre el nivel de almacenamiento.

“¡Miren qué chulada! Así va la nueva Presa Libertad: captando más agua para Nuevo León. ¡Ánimo!!”, publico el mandatario

El pasado 25 de octubre, el mismo mandatario informó que la presa a la que le cabrán alrededor de 300 millones de metros cúbicos (Mm3) de agua estaba el 22% de su llenado.

En tanto, el reporte diario de la Conagua indica que esta mañana la presa Cerro Prieto, a la que también le caben 300 Mm3 en su Nivel de Almacenamiento Máximo Ordinario (NAME) y tiene 346 Mm3 que significa el 115% de su llenado; El Cuchillo tiene a la que le caben 1,123 Mm3, tiene 1,173 que es el 104% y La Boca que tiene capacidad para 39 mm3, está al 38.4 97%.

