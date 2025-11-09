Prevé Estado cabildear Presupuesto esta semana

Faltando poco más de una semana para la fecha límite de entrega del Presupuesto 2026, el secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores, adelantó que estiman cabildear y estudiar su aprobación en el Congreso a partir de este lunes.

“Se debe entregar a tiempo, vamos a ver si esta semana podemos reunirnos con los diputados para empezar a rebotar ideas, y ojalá podamos tenerles buenas noticias lo antes posible.

“Nosotros estamos viendo el cómo sí, somos unos convencidos de que las cosas pueden salir adelante, y de nuestra parte vamos a estar con toda la disposición y ser muy transparentes”, dijo Flores.

Al acudir al Cuarto Informe de Samuel García, el funcionario aseguró además que ha buscado consensos con los presidentes municipales sin distinción de partido.

“Yo veo seguido a los alcaldes de oposición, a los alcaldes de la misma plataforma en la que estamos nosotros, platico con ellos, dialogamos acerca de sus necesidades para que puedan estar dentro del presupuesto que esperamos podamos sacar lo antes posible”, declaró.

En ese sentido, urgió a las fuerzas políticas a que tengan en mente el interés de la población para que se logré la aprobación del Paquete Fiscal.

“Yo les digo que dejemos de lado temas partidistas, las elecciones están muy lejanas, veamos por la ciudadanía, ojalá podamos tener estos acuerdos”, sentenció.

Por su parte, cuestionado en el evento sobre el mismo tema, el Tesorero Carlos Garza rechazó dar alguna postura o fecha para el envío del Presupuesto.

Comentarios