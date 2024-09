Proliferan los baches en las calles de Guadalupe

Los baches proliferan en los carriles de la vialidad Calle Nueva en Guadalupe, al grado de causar la molestia de vecinos y otros conductores que usan esta calle.



Ya que la carpeta asfáltica presenta daños en distintos puntos de los 1,300 metros de longitud que tiene esta calle de la colonia San Rafael, desde la avenida Ruiz Cortines, hasta su intersección con la avenida Constitución.



El constante paso de vehículos de carga y las recientes lluvias vuelven imperceptibles estos grandes hoyos que han dañado varios automóviles que pasan por ahí, además, durante la noche se suma la falta de luminarias, volviendo más difícil esquivar los baches.



Ante la falta de atención por las autoridades municipales los habitantes de esta colonia han colocado tablas con el objetivo de hacer notar los grandes hoyos que tiene esta calle y así evitar que sigan cayendo más personas.



En un recorrido realizado por El Horizonte en la zona se pudo constatar que la presencia de estos baches complica el paso de los vehículos por esta calle que es muy transitada al ser una vía de salida por su conexión con avenida Constitución.



Al ser una zona con varias bodegas, en entrevista con Edgar Salazar, transportista de una empresa cercana explicó que tiene que maniobrar de manera compleja para que el camión que conduce no se vea afectado por lo complicado del camino.



“Cada vez están más grandes la verdad, cada vez están más grandes los baches y pues no han venido a repararlos y la verdad si incomoda un poco verdad, porque no puedes andar a gusto, tienes que estar saque y saque la vuelta”, comentó el transportista.



Por su parte Carlos Mendoza, vecino de la colonia, quien tuvo un percance reciente con estos baches, añadió que, a pesar de poder exigir el pago de la reparación de su vehículo al municipio, la burocracia para el tramite le hace perder más que lo que le cuesta reparar su coche por su cuenta.



“Tantos tramites y eso no se da el tiempo tampoco uno, pierde más estar faltando al trabajo, por estar haciendo los tramites que en lo que le puede recuperar”, explicó Mendoza.

