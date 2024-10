Proponen expertos Metro en San Pedro para mejorar la movilidad

San Pedro necesita tener Metro, “sí o sí”. Debido a que el municipio de Garza García, Nuevo León, vive un crónico colapso vial, porque ahí circulan tres autos por cada habitante, y de esos autos el 60% viene de fuera, expertos urgen a conectar a dicha demarcación mediante líneas de Metro y otros sistemas de transporte masivo.

Esto, afirman especialistas, no sólo beneficiaría a quienes todos los días van de otros municipios a trabajar ahí, sino también a los sampetrinos, pues son quienes más padecen las calles saturadas y las entradas y salidas “taponeadas” en horas pico, por efecto de esa población “nómada” que llega en auto particular.

El Metro, abundaron, sería lo ideal, pero también otros sistemas como el cablebús o un sistema BTR eléctrico ayudarían a darle solución al problema.

Ante esto, la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana del estado indicó que, si bien por el momento no tienen “en el radar” una línea sampetrina de Metro, no descartan programarla en un futuro cercano, dada la creciente movilidad de personas a ese municipio.

Ayer, El Horizonte dio a conocer que la movilidad de San Pedro está reprobada porque diariamente circulan 400,000 vehículos, al tiempo que sólo existen 12 rutas urbanas que en promedio tienen 156 camiones.

Esto hace que avenidas como Lázaro Cárdenas, Vasconcelos, Gómez Morín y las salidas del túnel de la Lima Larga siempre estén congestionadas.

Este sistema de transporte colectivo, afirmaron expertos, serviría para conectar al municipio con el resto de la urbe regia y sería un punto de “distribución” para que desde sus estaciones los usuarios puedan ir a otros puntos como el Centrito Valle o el casco urbano.

Además, sería adicional a los proyectos de interconexión que promueven los alcaldes de San Pedro, Mauricio Fernández, y de Monterrey, Adrián de la Garza, los cuales consisten en un viaducto que en medio llevaría BRT (bus rapid transit) mediante un tren eléctrico.

Expertos indicaron que la línea del Metro hacia San Pedro podría desembocar en la zona de San Agustín, que es considerado el “corazón comercial” de la zona de Valle Oriente.

El urbanista Gabriel Todd señaló que a San Pedro también le urge un “combo” de transporte colectivo como el Metro.

Este, afirmó, no necesariamente tendría que recorrer todo el municipio o arterias como Lázaro Cárdenas, ni “chocar” con las interconexiones que proponen los alcaldes, pero sí podría llegar a una “frontera” con Monterrey, como es la parte de San Agustín.

“Llegas a esa frontera de San Pedro con el Metro y de ahí tienes que partir en una ruta interna que te dejé en el Casco, en el Centrito, en lugares estratégicos para que puedas llegar.

“Qué maravilloso sería que una línea del Metro llegue a la frontera de San Pedro, por supuesto que sí, por supuesto que sí, el transporte público interno y por supuesto que sí a que haya incentivos fiscales para vivir cerca”, indicó.

En entrevista con El Horizonte, el titular de Movilidad y Planeación Urbana estatal, Hernán Villarreal, sostuvo que actualmente el estado desarrolla tres líneas del Metro: la 4 de Santa Catarina, la 5 hacia el sur de Monterrey y la 6 hacia el municipio de Apodaca.

Afirmó que en el plan maestro no tiene contemplado a San Pedro, pero que sin duda habrá que agregarla.

“No tenemos contemplado una línea del Metro para San Pedro por el momento, se me hace que no, porque son fifís, pero en un futuro, no está descartado, sí, claro, eso es cierto”, indicó.

Una opción sería por La Loma Larga

La línea del Metro que estará más cerca de San Pedro es la 4, pues pasará por San Jerónimo y la Avenida Miravalle, que luego es Calzada San Pedro.

Por lo tanto, según expertos, podría conectarse desde esa línea, a la altura de Constitución y la Avenida San Francisco, que es donde también se contemplaría una gaza de interconexión.

“San Pedro, por supuesto, requiere un concepto integral, colectivo y de transporte interno, que incluya una parada del Metro de la frontera de San Pedro, donde haya un lugar que no sólo sirva de transbordo, sino también para dejar autos y que de ahí parta una ruta interna”, dijo Todd.





