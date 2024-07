Quedan preventas en 'esqueleto'; abundan proyectos inconclusos

En zonas de alta plusvalía de la urbe regia, abundan los “esqueletos” de edificios sin terminar debido a preventas emproblemadas, las cuales, además de afectar el paisaje, son un lúgubre recordatorio de que este esquema de compraventa se ha vuelto considerablemente riesgoso para los compradores.

En un recorrido realizado por el equipo de El Horizonte, se constató que en desarrollos como “Lativ”, en pleno parque Rufino Tamayo de San Pedro, o “Ikon” en San Agustín, están las torres aún en obra gris ya a medio construir: bloques, varillas y demás material de construcción, pese a que los desarrollos deberían haberse terminado hace meses.

Torres Lalo, desarrollo de Proyectos 9, debió de ser entregado en junio del año pasado y aún tiene pendiente por lo menos un 30% de su obra. A su retraso se suma que con las lluvias de Alberto la obra tiene una inundación en la cimentación, de lo que incluso se puede observar el agua verdosa en el sótano de la construcción.

Y así, queda de manifiesto cómo el esquema de preventas, a como opera actualmente, no representan garantías serias para los clientes, quienes ya desembolsaron una importante cantidad de dinero, y aún así no ven cuando se les entregue la propiedad que están adquiriendo.

En un recorrido de El Horizonte pudimos encontrar numerosos desarrollos de “preventa” que no están avanzando con la rapidez ofrecida, o que sencillamente ya están estancados porque sus empresas se han quedado sin flujo.

Incluso hay una desarrolladora regiomontana, llamada Internacional de Inversiones (IDEI), cuyo dueño es Alberto de la Garza Evia, que enfrentó recientemente un proceso de concurso mercantil, tras no poder pagar a sus acreedores, del cual finalmente salió pero tras generar una ola de incertidumbre y nerviosismo entre sus clientes y el resto del mercado.

Lativ, que es un proyecto inmobiliario de la empresa de De la Garza Evia, ya ha sido señalado por incumplir tiempos ofrecidos de entrega.

Lativ, cuyos departamentos son sumamente costosos y de la más alta gama, debió estar lista para noviembre del 2024, y apenas lleva el 15% de avance en la obra, por lo que de ninguna manera podrán cumplir con el plazo estipulado, y eso, si llegan a terminarla, pues la empresa ya dio muestras de correr el riesgo de quedarse sin recursos.

Mismo caso es el de Torre Lalo, un proyecto de Proyectos 9, propiedad de José Lobatón y familia, la cual debió estar lista desde junio del 2023, y hoy aún tiene pendiente cuando menos un 30% de sus trabajos.

También El Horizonte pudo ver sin terminar a “Ikon Tower”, de VISA Desarrollos, de Luis Carlos Villarreal, ya tiene vendidas todas sus oficinas, y aún así no se han entregado, pues se encuentran apenas al 50% de los trabajos -la obra gris, casi terminada, no tiene aún acabados-, debido a que no cuenta con suficiente capital para terminar la obra.

Así, hay decenas de otros desarrollos sin terminar, ante la vulnerabilidad de los esquemas de “preventas”.

Con información de Brenda Garza y Victor Amaro.





