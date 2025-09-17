Quieren expedir Ley de Ciberprotección a menores en Nuevo León

El diputado local de Morena Jesús Elizondo Salazar presentó un punto de acuerdo para la creación de una mesa de trabajo en materia de ciberprotección de niñas, niños y adolescentes, con el fin de consensuar y enriquecer la propuesta.

El llamado es para que en la mesa haya expertos en la materia, sociedad civil, instituciones educativas y sector privado, con el objetivo de garantizar que la futura Ley de Ciberprotección sea integral, eficaz y aplicable en la práctica.

"Tenemos la responsabilidad de abrir espacios de diálogo, consulta y construcción de políticas públicas que permitan garantizar entornos digitales más seguros para los niños, niñas y adolescentes de Nuevo León", mencionó la diputada de Movimiento Ciudadano Paola Linares, quien se manifestó a favor de la petición.

Además, se plantea que este espacio funcione como un foro de análisis sobre los riesgos digitales que enfrentan niñas, niños y adolescentes.

"La protección digital de la niñez no es un tema menor, sino un derecho fundamental que debe garantizarse con la misma seriedad que la educación, la salud y la seguridad", declaró el diputado Jesús Elizondo Salazar.

La iniciativa subraya que una correcta implementación de la ley colocaría a Nuevo León a la vanguardia en materia de ciberprotección a nivel nacional y fortalecería la seguridad de las infancias en los entornos digitales.