Nuevo León

Quieren expedir Ley de Ciberprotección a menores en Nuevo León

Jesús Elizondo impulsa una mesa de trabajo para crear una Ley de Ciberprotección, donde expertos y sociedad colaborarán para proteger a niños y adolescentes

  • 17
  • Septiembre
    2025

El diputado local de Morena Jesús Elizondo Salazar presentó un punto de acuerdo para la creación de una mesa de trabajo en materia de ciberprotección de niñas, niños y adolescentes, con el fin de consensuar y enriquecer la propuesta.

El llamado es para que en la mesa haya expertos en la materia, sociedad civil, instituciones educativas y sector privado, con el objetivo de garantizar que la futura Ley de Ciberprotección sea integral, eficaz y aplicable en la práctica.

"Tenemos la responsabilidad de abrir espacios de diálogo, consulta y construcción de políticas públicas que permitan garantizar entornos digitales más seguros para los niños, niñas y adolescentes de Nuevo León", mencionó la diputada de Movimiento Ciudadano Paola Linares, quien se manifestó a favor de la petición.

Además, se plantea que este espacio funcione como un foro de análisis sobre los riesgos digitales que enfrentan niñas, niños y adolescentes.

"La protección digital de la niñez no es un tema menor, sino un derecho fundamental que debe garantizarse con la misma seriedad que la educación, la salud y la seguridad", declaró el diputado Jesús Elizondo Salazar.

La iniciativa subraya que una correcta implementación de la ley colocaría a Nuevo León a la vanguardia en materia de ciberprotección a nivel nacional y fortalecería la seguridad de las infancias en los entornos digitales.


