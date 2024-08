Ratifica Tribunal triunfo de Adrián de la Garza

El triunfo de Adrián de la Garza Santos como alcalde de Monterey fue validado por el Tribunal Estatal Electoral de Nuevo León (TEE) tras impugnaciones presentadas por Movimiento Ciudadano.

Por unanimidad, el Tribunal Electoral del Estado (TEE) falló a favor de la validez de la elección de Alcalde en Monterrey y confirmó el triunfo de Adrián de la Garza, abanderado de la coalición PAN-PRI-PRD.

Ante esto, el priista afirmó que la sentencia del Tribunal, en el sentido de declarar la validez de la elección en la cual se le dio por ganador, no es más que la ratificación del mandato popular que se “impuso” el día de la elección.

En entrevista con Azteca Noreste, De la Garza afirmó que esta determinación lo impulsa para seguir adelante con el proceso de transición y para no llegar “a ver cómo está la administración”, sino arrancar trabajando desde el primer día.

“Es una ratificación de la voluntad de los ciudadanos que se impuso el 2 de junio y hoy (ayer) es ratificado por el Tribunal Estatal Electoral, nos confirma que debemos seguir con la transición; tenemos que seguir trabajando con todo lo que se refiere en hacer una gran plataforma para hacer una excelente administración los siguientes tres años, este nuestro principal compromiso.

“Nos da mucho gusto que se haya ratificado la voluntad de los ciudadanos de Monterrey y esto no hace más que comprometernos todavía más.

“Estamos agradecidos con la confianza que nos da la ciudadanía nuevamente en esta tercera ocasión, para poder plantear y hacer un gobierno que realmente beneficie a los ciudadanos”, señaló.

Ayer, el TEE declaró por unanimidad la validez de la elección de Monterrey, en la cual De la Garza obtuvo el mayor número de votos.

Sin embargo, en el proceso aún quedan hasta dos instancias por recurrir, que son la sala regional y la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En la entrevista, De la Garza no hizo referencia a este punto, sólo afirmó que está listo para ser alcalde regio por tercera ocasión y hacer un “gran trabajo”.

“Estamos listos, como lo dije desde la campaña estoy listo y además estoy preparado para hacerlo.

“Hay que hacer mucho trabajo en muchos de los rubros y de la realidad que tiene la ciudad de Monterrey; la buena noticia es que son problemas que me sean desconocidos y que no haya resuelto en muchas ocasiones y no hayamos atendido; esta vez no va a ser la excepción, los vamos a atender de forma seria, de forma responsable”, indicó.

Afirmó que su equipo de transición está diseñando los proyectos que emprenderán en materia de movilidad y seguridad. Incluso afirmó que aunque no le toca, le entrará a la resolución del tema del agua.

“Definitivamente, vamos a trabajar en materia de seguridad, en materia de movilidad, en transporte público; no olvidemos que el agua, hace unos meses, escaseaba, tenemos que trabajar en un compromiso con la gente de Monterrey.

“Aunque no es responsabilidad municipal, me voy a meter de lleno para garantizar el abasto y sobre todo para que el agua potable nuevamente”, indicó.

TRABAJAR DESDE EL PRIMER DÍA

De la Garza afirmó que no llegará a planear, sino a ejecutar proyectos y obras por eso se han realizado varias reuniones con el equipo de transición.

“Vamos a hacer una planeación estratégica con estos datos, que nos permita iniciar la administración, no llegar a ver cómo se encuentra y tener ahí inacción si nos del primer día empezar a trabajar de forma contundente, de hecho la ley para eso prevé esa transición, para hacer ese trabajo“

“Hay trabajo importante que hacer en materia desarrollo urbano, desarrollo social, en los parques en las plazas en los centros deportivos, en las calles, y en los temas de algunas ampliaciones de banqueta en el centro de la ciudad, hay una gran tarea por hacer muy amplia y sobre todo estamos muy cierto de qué las acciones que vamos a tomar vienen a solventar y a resolver los problemas de la gente”, recalcó el priista.

ESTO DETERMINARON LOS MAGISTRADOS

En la sentencia del Tribunal Electoral del Estado (TEE) se desestiman las impugnaciones de Movimiento Ciudadano y de su candidata, Mariana Rodríguez, en las que demandaban la anulación de la elección por la presunta intervención de ministeriales de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) para favorecer al priista, y porque este presuntamente recibió aportaciones para su campaña de personas prohibidas.

El fallo del TEE se da a 73 días de los comicios y aún puede ser impugnado, en segunda instancia, ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

