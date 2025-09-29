Cerrar X
Nuevo León

Realizan misa en honor a Mauricio Fernández en San Pedro

La ceremonia se llevó a cabo en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada entre el último museo Antiguos Mexicanos y el palacio municipal

  • 29
  • Septiembre
    2025

A casi una semana del sensible fallecimiento del cuatro veces alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández Garza, se realizó una misa sencilla para decirle adiós.

La ceremonia se llevó a cabo en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada entre el último museo inaugurado por Fernández “Antiguos Mexicanos” y el palacio municipal.

Donde el histórico edil panista dirigió el ayuntamiento más rico de América Latina.

A diferencia de las otras ceremonias realizadas por su lamentable fallecimiento, esta se caracterizó por ser más íntima y contar con la presencia de ciudadanos sin distinción.

“La verdad es que las dos fueron un poco más privadas, más íntimas, una para los trabajadores del municipio y otra para todos los miembros activos del PAN que también lo tenían. Mucho cariño. El ingeniero”

Casi al concluir el evento solemne, los asistentes se pusieron de pie para tomar una rosa blanca y pararse frente al altar de Mauricio Fernández para darle el último adiós.

Aunque la misa fue organizada por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), habitantes de San Pedro, funcionarios de su última administración y familiares, se juntaron en este recinto religioso.

Esta fue la segunda ceremonia realizada durante este lunes y Farah aseguró que seguirá habiendo diversas misas en honor al coleccionista, filántropo, empresario, político y hombre Mauricio Fernández Garza.

“Van a seguir misas o sí, muy seguramente sí; ha habido misas prácticamente todos los días, hay muchísima gente que pues ha mostrado su cariño, sus respetos y, pues bueno, hay misas en todo momento; mucha gente está ofreciendo misas y, pues me ha tocado ver a varias; yo trato de ir a las más que puedo, pero sin duda va a haber más”.


