Reapertura de La Huasteca divide opiniones de NL y Santa Catarina

Aún sin que se haya construido el camino tipo “rural” de tierra compactada que sustituirá a la antigua carretera, la Secretaría de Medio Ambiente estatal y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) permitirán oficialmente el ingreso de personas a La Huasteca a partir de mañana jueves.

Esto ya provocó el airado reclamo del alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, contra el titular de Medio Ambiente estatal, Alfonso Martínez Muñoz, a quien responsabiliza de los accidentes que puedan ocurrir en la zona.

Nava Rivera declaró a El Horizonte que en el lugar ya se están dando múltiples accidentes de gente que ingresa sin permiso y transita por los caminos irregulares que los mismos habitantes del lugar han hecho. Sin embargo, que con la apertura estos serán muchos más.

“Sería muy irresponsable abrir La Huasteca; es una zona de riesgo, no es una decisión correcta la que pretende aplicar Alfonso Martínez. (Él) será el responsable de cualquier accidente se suscite. Sería un irresponsable Alfonso Martínez si abre unilateralmente La Huasteca, porque hay condiciones para ello; no hay caminos seguros”, afirmó el alcalde.

Los accesos a la Huasteca quedaron destruidos por la corriente que provocó la tormenta tropical Alberto. Desde entonces, el lugar quedó cerrado al público y se prohibió las reconstrucciones de viviendas, especialmente en las zonas de riesgo.

Tras el desastre, el estado y la Conanp indicaron que en el lugar ya no habrá una carretera ni ciclopistas, sino un camino “tipo rural”.

En charla con El Horizonte, Alfonso Martínez Muñoz confirmó que, efectivamente, a partir del jueves se daría el ingreso a ciertas personas “que vayan a caminar”, bajo ciertas reglas que se definirán hoy miércoles y se aplicarán mañana.

El funcionario afirmó desde la Ciudad de México que no sabe quién está dando permiso actualmente, pero destacó que ya están entrando turistas a la reserva natural. Aseguró que lo mejor es reglamentar quién entra y bajo qué condiciones.

“Vamos a ir el jueves, junto con la autoridad federal, y la idea es establecer, a partir del jueves, normativas para que las personas entren, porque realmente ya están entrando, pero, digamos que no hay un orden en ese proceso.

“Entonces, vamos a establecer quién puede entrar, quién no puede entrar, los vehículos hasta dónde pueden entrar, qué letreros se van a poner afuera, cómo se va a estar vigilando y que no se vuelvan a construir las quintas que estaban ilegales. Lo estamos trabajando y a eso vine a México también y luego se va a trabajar en Monterrey”, indicó Martínez Muñoz.

Además, el funcionario afirmó que él visitó La Huasteca el domingo antepasado, junto con el titular de la Conanp, Pedro Álvarez Icaza, y que vieron que había mucha gente en el interior. Fue en ese momento cuando se decidió definir reglas para el reingreso.

“Fuimos a La Huasteca, y vimos turistas adentro de la Huasteca, a mí no me dejaban entrar, me identifiqué y aun así no me dejaban entrar, no está ordenado; no sé cómo están entrando, pero cuando yo fui el sábado antepasado había muchos turistas en La Huasteca, unos ya iban de regreso, otros estaban adentro, me ha mandado fotografías de carros que se quedan atorados, hace falta ordenar, y sobre todo vigilar que no se vuelvan a reconstruir los sitios degradados”, recalcó Martínez Muñoz.

En contraparte, el alcalde Nava afirmó que esa decisión no ha sido consultados con ellos a pesar de que son quienes atienden las emergencias en el lugar.

“La realidad situación de los caminos existentes, que los mismos residentes han tratado de habilitar para ingresar a sus propiedades, son precarias y no son estables para albergar a paseantes.

“Ha habido múltiples accidentes desde volcaduras, vehículos varados y provoca la movilización de cuerpos de auxilio por causas de negligencia, provocando que no de servicios a otras partes de la comunidad, por no atender el llamado que es una zona de riesgo”, indicó el alcalde santacatarinense.

